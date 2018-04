Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.04.2018

Eine Fahrt unter Drogeneinfluss, ein Schüler mit entsprechenden Utensilien und ein Unfall mit knapp 1,6 Promille beschäftigten die Polizei am Mittwoch und in der Nacht zum Donnerstag.

Keine Verletzten

Blutentnahme fällig

Einer Pressemitteilung zufolge kontrollierten Ermittler der Polizeiinspektion am Mittwoch gegen 13 Uhr am Bahnhof einen 17-jährigen Schüler aus dem nordöstlichen Landkreis. Der Jugendliche, der bereits mehrfach wegen Drogendelikten aktenkundig wurde, hatte auch bei dieser neuerlichen Kontrolle Plastiktütchen mit Cannabisresten und entsprechende Utensilien mit Anhaftungen einstecken. Die Gegenstände stellten die Ordnungshüter sicher und entließen den Schüler nach der Identitätsüberprüfung. Ihn erwartet nun eine weitere Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.Gegen 17 Uhr musste eine Streifenbesatzung der Inspektion nach Hahnbach fahren. Dort hatte ein 72-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines Rettungswagens missachtet. Der Senior war vom Frohnberg heruntergefahren und wollte nach links in Richtung Hahnbach abbiegen. Ein Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes war gerade in Richtung Sulzbach-Rosenberg unterwegs, als der Pkw-Fahrer anfuhr und in die rechte Seite des Transporters krachte. Die Fahrerkabine und der Aufbau wurden eingedrückt. Das Rettungsfahrzeug konnte nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Der Fahrer und der Rettungsassistent blieben unverletzt.Der Unfallverursacher und seine beiden Beifahrer (77 und 72 Jahre) blieben ebenfalls unverletzt. Die Feuerwehr aus Hahnbach war mit angerückt und übernahm Absperrungs- und Sicherungsmaßnahmen. Der stark beschädigte Opel des 72-Jährigen musste abgeschleppt werden.Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Pkw-Fahrer Alkoholgeruch fest und führten einen Test durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Er wurde zur Blutentnahme ins St.-Anna-Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen auf etwa 10 000 Euro.Kurz nach Mitternacht stoppte eine Streifenbesatzung des Amberger Einsatzzuges noch in der Frommstraße einen 25-jährigen Pkw-Fahrer, der deutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand.Ein Schnelltest vor Ort reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Die Weiterfahrt untersagte die Polizei laut Pressesprecher Peter Krämer und brachte den Autofahrer zur Blutentnahme ins St.-Anna-Krankenhaus. Seinen Führerschein durfte der 25-Jährige vorerst behalten.