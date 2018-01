90 Minuten später keine Spur vom Roller

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.01.2018

Ein 16-jähriger Auszubildender hatte am Montag gegen 20 Uhr seinen Motorroller der Marke Peugeot im Unterstand der Turnhalle an der Konrad-Mayer-Straße abgestellt. Als er gegen 21.30 Uhr damit nach Hause fahren wollte, musste er feststellen, dass der Roller verschwunden war, wie die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg in ihrem Pressebericht der mitteilt. Der Zündschlüssel befand sich allerdings noch im Besitz des jungen Mannes. An dem schwarz-silberfarben lackierten Zweirad war nach Polizeiangaben das Versicherungskennzeichen "668 AHA" angebracht. Der Bestohlene bezifferte den Wert seines fahrbaren Untersatzes auf rund 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg unter der Telefonnummer 09661/8744-0 entgegen.