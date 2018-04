Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.04.2018

5

0 12.04.2018

Geboren in Augsburg, aufgewachsen in Amberg und schließlich vor 45 Jahren nach Königstein gezogen, übernahm Franz Rembold neben vielen Tätigkeiten in über zehn Vereinen das Amt des Vorsitzenden des Imker-Bezirksverbandes Oberpfalz. Er trägt den Titel Ehren-Imkermeister des Deutschen Imkerbundes und gilt als treibende Kraft bei der Erbauung des Bienenhofes in Aschach. Aus Leidenschaft zu den bestäubenden Insekten verfasste er auch viele Schriften über die Honigbienen. Für seine Verdienste wurde der rüstige Jubilar mit dem Bundesverdienstkreuz und der Landkreismedaille in Silber ausgezeichnet. Bei der kleinen Gratulationscour im Caritasheim erinnerten die Imker an viele gemeinsam erlebte Meilensteine, mit der die regionale Bienenzucht entscheidend nach vorne gebracht werden konnte.Glückwünsche und Präsente überbrachten "ihrem" Ehren-Bezirksvorsitzenden die Ortsvorstände Peter Zagel (Neukirchen-Holnstein), Günther Haller (Königstein) Helmut Heuberger (Sulzbach-Rosenberg), Ehrenkreisvorsitzender Michael Hüttner , Kreisvorsitzender Andreas Royer sowie Ernst Melchner .