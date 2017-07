Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.07.2017

31.07.2017

Für 5000 Kinder und Jugendliche hat am vergangenen Donnerstag das Abenteuer Bundeslager begonnen. Rund 20 Pfadfinder des Stamms Graf Gebhard aus Sulzbach-Rosenberg nehmen an diesem Großereignis teil. Bis Samstag, 5. August, sammeln sie in Großzerlang im äußersten Norden Brandenburgs viele Eindrücke, erkunden die Gegend und schließen neue Freundschaften. Natürlich kommt bei diesem großen Pfadfinder-Treffen, das nur alle vier Jahre stattfindet, der Spaß nicht zu kurz. Am Samstag führte der Weg der Sulzbach-Rosenberger mit dem Bus nach Berlin. Bild: sgg