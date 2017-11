Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.11.2017

Der Abbruchbagger arbeitet unablässig. Mächtige Schläge und Stöße machen das markante Silo der BayWa an der Bahnhofstraße langsam aber sicher mürbe. Seit Anfang November laufen die Arbeiten, im Dezember wird nichts mehr vom Gebäude zu sehen sein. Das Grundstück gibt der Handelskonzern dann nach 90-jähriger Erbpacht wieder an die Deutsche Bahn zurück. Die Aufnahme mit dem Hexacopter von Luftbild-Spezialist Thilo Hierstetter entstand in einer Höhe von rund 50 Metern und lässt beim schwer angeschlagenen Silo-Turm ganz tief blicken. Bild: Thilo Hierstetter