Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.07.2017

Eine Lehre ist nicht immer nur Zuckerschlecken. Wenn aber nach deren Ende Schülerinnen ihre Lehrer liebevoll auf den Arm nehmen und von diesen herzlich in den Arm genommen werden, dann muss es gut gewesen sein.

Niemand kommt gern zur Arbeitsagentur. Ebenso wichtig wie professionelle Beratung ist der richtige Ton. Joachim Ossmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwandorf

Sie sollten sich ihre Schule noch einmal gut anschauen, riet Landrat Richard Reisinger den Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen bei der Abschlussfeier. In absehbarer Zeit werde sie einem Neubau weichen.Drei Jahre haben 20 junge Damen und Herren der Arbeitsagenturen Ansbach-Weißenburg, Bamberg-Coburg, Bayreuth-Hof, Fürth, Nürnberg, Schwandorf und Weiden hier ihre berufliche Erstausbildung erfahren. Alle haben ihre Abschlussprüfung bestanden. Mit dem Notendurchschnitt von 2,75 lagen sie nahe beim bayerischen Ergebnis und bekamen ausnahmslos unbefristete Arbeitsverträge angeboten.Stolz wies Direktor Bernhard Kleierl darauf hin, dass das Berufliche Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg die Schulung und Ausbildung in diesem Berufszweig für den gesamten nordbayerischen Raum übernehme. Ausbildungsbetrieb und Berufsschule, das duale System also, sei Garant für den Erfolg: "Darum beneidet uns die ganze Welt.""Niemand kommt gern zur Arbeitsagentur", gab Joachim Ossmann zu bedenken. "Ebenso wichtig wie professionelle Beratung ist der richtige Ton", legte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwandorf den Absolventen ans Herz.Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth fassten sich kurz. Beide wünschten den neuen Arbeitsmarktdienstleistern bei allen sicher auch auftretenden Problemen das "gute Gefühl, Menschen helfen zu können".Zufrieden über den deutschen Arbeitsmarkt zeigte sich der Geschäftsführer Interner Service der Regionaldirektion Bayern. Christian Bockes weiß aber um den steigenden Fachkräftebedarf und sieht die große Herausforderung darin, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. "Sie sind in vielen Fällen der erste Ansprechpartner. Werden Sie ein tolles Aushängeschild unserer Arbeitsagenturen und Jobcenter!"Nach der Übergabe der Schulabschluss- und Prüfungszeugnisse kamen die Schülerinnen zu Wort. "Machen Sie alles so weiter wie bisher", war ein Wunsch und ein Lob an die Lehrkräfte. Denise Frank zeigte in Gedichtform den Praktikums-Alltag im Job-Center auf, und in einem Lehrer-Quiz wurden deren Stärken, Schwächen und Eigenheiten liebe- und humorvoll aufgezeigt. Umarmungen galten insbesondere dem Klassenlehrer Harald Sieber, und Schülervertreterin Katharina Rother fasste abschließend zusammen: "Wir haben uns alle wohl gefühlt hier in den letzten drei Jahren."Musik gehörte natürlich dazu. Lehrer und Komponist Eckhard Kopetzky und seine Studenten von der Berufsfachschule für Musik umrahmten mit der Marimba und diversen Rhythmusinstrumenten die Abschlußfeier. Die von Kopetzky komponierte "Viennoiserie" sowie afrikanische Rhythmen und Klänge erhielten stürmischen Applaus.