Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.05.2018

Knapp zwei Wochen nach dem angekündigten bayernweiten 24-Stunden-Blitz-Marathon war die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg am Montagnachmittag auf dem Autobahnzubringer (Staatsstraße 2164) bei Pesensricht zu Geschwindigkeitsmessungen mit dem eigenen Hand-Lasergerät ausgerückt.

Während sich die Kraftfahrer zur Monatsmitte auf die angekündigte Kontrolle eingestellt und ihre Geschwindigkeiten weitestgehend den zulässigen Werten angepasst hatten, mussten während der zweieinhalbstündigen Aktion am Montag insgesamt acht Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Für die Mehrzahl der "Geblitzten" mit gefahrenen Geschwindigkeiten bis zu 128 km/h bedeutete dies ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Ein 46-jähriger Nürnberger hatte offenbar ignoriert, dass er sich nicht mehr auf der mehrspurigen Autobahn befindet. Gegen 15.05 Uhr raste er mit seinem VW mit einer Geschwindigkeit von 152 km/h auf die Kontrollstelle zu. Er wird sein Fehlverhalten mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 160 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten begleichen müssen. Wegen dieser Erkenntnisse stellt sich für die Polizei die Frage nach weiteren unangekündigten Geschwindigkeitskontrollen nicht.