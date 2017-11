Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.11.2017

10

0 29.11.201710

Wenn der Heilige Abend schon ganz nah ist, wird aus der anfänglichen Freude oftmals Überdruss, weil Jinglebells, Glühweinduft und Plätzchen schon seit Wochen zum Besuch von Weihnachtsmärkten einladen. Die ersten aber sind ganz einfach schön, und einer in Rosenberg ist schon lang kein Geheimtipp mehr.

Den Adventsmarkt in Haus Rabenholz gibt es seit Jahren und er wird immer attraktiver. In der Wohnstätte von "Sozialteam Amberg-Sulzbach" leben psychisch erkrankte Frauen und Männer in betreuten Gruppen.Zusammen mit der Heimleitung und den Mitarbeitern machen sie sich im Rahmen der Ergotherapie schon im Sommer an die Arbeit für ihren Adventsmarkt. Und der kann sich sehen lassen: Talentierte Handwerker und Künstler stricken, nähen, arbeiten mit Holz, binden Gestecke und stellen vor allem Dekoartikel aus Keramik her.In mehreren Räumen waren all diese schönen Dinge ausgestellt und wurden überaus preiswert angeboten. Der Andrang der Käufer war groß, das Geschäft florierte. Die Heimleiter Susanne Bauer und Georg Lang waren mit Recht stolz auf ihre Schützlinge, die auch mithalfen beim Verkauf und bei der Bewirtung mit Glühwein, Kaffee, Kuchen und Torten. Bei einbrechender Dunkelheit wurden Hof und Garten der Wohnstätte von Windlichtern romantisch erhellt, und der Duft von Bratwürsten und Gulasch machte den Besuchern Appetit. Drinnen im Aufenthaltsraum herrschte drangvolle Enge, während die Theatergruppe "Die wilden Raben" ihre Gäste mit Liedern und Texten auf die nahende Adventszeit einstimmte.