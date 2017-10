Aktion am 2. und 3. November am Dultplatz

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.10.2017

Der Prüfzug des ADAC Nordbayern macht am Donnerstag und Freitag, 2./3. November, auf dem Dultplatz in Sulzbach-Rosenberg Station. Öffnungszeiten sind an beiden Tagen von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

ADAC-Mitglieder können Bremsen und Stoßdämpfer checken lassen sowie aus der Palette Reifenprofil, Batterie, Beleuchtung oder Bremsflüssigkeit einen weiteren Test selbst aussuchen. Nicht-Mitglieder erhalten eine Prüfart nach Wahl. Alle Leistungen sind kostenlos. Zum Schluss bekommen die Autofahrer eine schriftliche Auswertung des Ergebnisses.