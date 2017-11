Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Andrang in der Aula: In der zweiten Pause erwartete die knapp 700 Schüler der Walter-Höllerer-Realschule ein langes Büfett. Der Elternbeirat hatte unter dem Motto "Gesundes Frühstück" schmackhaftes Obst und Gemüse organisiert. Dank einiger Unterstützer klappte die Premiere hervorragend. Feine Spieße mit rotem Paprika, Kirschtomaten und Karotten, aber auch Kohlrabi, saftige Birnen und Bananen lagen mundgerecht auf den Tischen. Hauswirtschaftslehrerin Mira Benesic schnippelte das Obst und Gemüse zusammen mit einigen Klassen eifrig am Vormittag, damit sich alle Schüler in den 15 Pausenminuten sättigen konnten. Etliche nahmen sich noch Proviant mit ins Klassenzimmer. Dank einer Spende der Sparkasse Amberg-Sulzbach und der Unterstützung des Hutzelhofs kam eine große Menge an frischen Lebensmitteln zusammen. Auch Bürgermeister Michael Göth war von den Snacks begeistert. Bild: lhc