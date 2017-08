Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.08.2017

Unterwegs mit dem Baby und plötzlich ein Windelproblem? Jetzt müsste eine Wickelmöglichkeit her. Es gibt einige, aber immer noch zu wenige. Deswegen hat die Stadt jetzt nachgelegt: In der öffentlichen Toilette im Rathaus befindet sich seit neuestem eine Wickelauflage.

Rosalia Wendl, neben ihrem Beruf als Ordnungsamtsleiterin hier als Gleichstellungsbeauftragte für die Aktion zuständig, präsentierte mit Bürgermeister Michael Göth das neue Service-Angebot. Eine Wickelschale auf der Fensterbank der Damentoilette und ein Spender für Fleece-Auflagen nebendran bieten dort jetzt Gelegenheit zum Windelwechsel.Eine Umfrage zu den im Stadtgebiet vorhandenen Wickel- und Stillmöglichkeiten bei der Gastronomie und dem Einzelhandel erbrachte nur relativ wenige Rückmeldungen: In Gaststätten und sonstigen Einrichtungen gibt es je vier, im Einzelhandelsgeschäften fünf Wickeltische und Stillmöglichkeiten. Die Stadt selbst verfügte bisher über vier solche Angebote, und zwar in der Stadtbibliothek, der Sing- und Musikschule und auch den beiden öffentlichen Toiletten in Stadtpark und Rathaus. Wendl ruft deswegen alle Gastronomen, Geschäftsleute und andere dazu auf, sich zu beteiligen und solche Plätze zu schaffen. Diese sollten dann an die untenstehende Mail-Adresse gemeldet werden und könnten auf der Homepage der Stadt erscheinen.Meldungen sind erbeten an:familie@sulzbach-rosenberg.de