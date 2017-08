Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.08.2017

7

0 04.08.2017

"Jeder Tag, den du erleben darfst, ist ein Geschenk. Pack' es aus und habe Freude daran." Ein Leitsatz, der den 20 Absolventen der Altenpflegeschule sicher nicht immer leicht gefallen ist. Ein Tag der Freude aber war ihre Abschlussfeier mit Gottesdienst, vielen Gästen, Rosen und Schutzengeln.

Es gibt auf die Dauer nur eines, was teuer ist bei Bildung. Nämlich keine Bildung. Schulleiterin Martina Schiener

Einen Applaus wert Zwei Informationen wurden mit besonderem Applaus quittiert: Zum einen ist Altenpflegerin Isabel Meyer nicht nur beste Absolventin, sondern hat mit 1,5 auch den besten Notendurchschnitt in der dreijährigen Ausbildungszeit. Zum anderen haben fünf der sieben Pflegefachhelfer entschieden, sich in zwei weiteren Schuljahren zu Altenpflegern ausbilden zu lassen. (hka)

17 Schülerinnen und drei Schüler haben in zwei Klassen die Berufsfachschule für Altenpflege der Caritas in der Bayreuther Straße besucht. Nach dreijähriger Ausbildung sind 13 von ihnen examinierte Altenpflegerinnen. Drei junge Männer und vier Frauen sind in einem Jahr zu Pflegefachhelfern Altenpflege geworden.Dass in beiden Sparten mit großem Eifer gelernt wurde, zeigen die Noten der Besten: Isabel Meyer erreichte als Klassenbeste der Altenpflege einen Notendurchschnitt von 1,7. Petra Gradl in der Pflegefachhilfe kam sogar auf 1,0 und wurde dafür mit einem Staatspreis belohnt. In Vertretung des Landrats übernahm Bezirksrat Martin Preuß diese "ungewöhnliche Aufgabe mit großer Ehre".Herzlich und warm war die Atmosphäre bei der Abschlussfeier, an der zahlreiche Gäste "vom Fach" teilnahmen. Bürgermeister Michael Göth überbrachte die Glückwünsche der Stadt und verwies auf den zunehmenden Bedarf an Pflegefachkräften. Martina Schiener, die Leiterin der Altenpflegeschule, gab ihren Absolventen Kluges und Nachdenkliches mit auf den Weg. "Gute Fachkräfte fallen nicht vom Himmel", sagte sie und dankte allen, die dazu beigetragen haben; den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, den Praxen, allen Lehrkräften und besonders auch allen Schülern.Als wichtig bei der Ausbildung wie im Berufsleben erachtet sie das Beobachten und Nachahmen von Vorbildern und auch - trotz Zeitmangels - das miteinander Reden. Und wenn es um die Kosten geht, ist sie der Meinung: "Es gibt auf die Dauer nur eines, was teuer ist bei Bildung. Nämlich keine Bildung."Gute Ratschläge hatten auch die Klassenleiterinnen Regina Koller und Josefine Birner. Sie wünschten Kraft und Energie für die verlangten Leistungen sowie Leidenschaft und Liebe für den Beruf. Die Klassensprecherinnen ihrerseits dankten für vielfache Hilfe. "Sie haben uns ertragen müssen und wir waren nicht immer leicht zu händeln", erkannten sie und revanchierten sich mit kleinen Geschenken. Freundliche Gaben in Form von Rosen und Schutzengeln erhielten die Absolventen zusammen mit ihren Zeugnissen, dazu viele Glückwünsche und Umarmungen.Dem offiziellen Teil der Feier voraus ging ein Gottesdienst, den Schülerinnen in einem Spiel mitgestalteten. Die Gruppe "2 + ½ Voices" von der Amberger St.-Michaels-Kirche umrahmte ihn mit geistlichen Liedern. "Das geknickte Rohr bricht nicht", zeigte Caritasdirektor Michael Weißmann in seiner Predigt am Beispiel einer Rose. Den Absolventen legte er die Fürsorge um die anvertrauten Menschen ans Herz, mahnte aber auch zur Achtsamkeit vor eigenem Knick durch Überforderung.