Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.02.2018

4

0 14.02.2018

Sie sind wohl bis zu 200 Jahre dort gestanden, aber jetzt mussten sie weichen: Am Annaberg legte die Stadtgärtnerei mehrere alte Linden um. "Die Standfestigkeit war nicht mehr gegeben", erklärte Gärtnermeister Klaus Herbst unserer Zeitung die Aktion. Bei der Routine-Untersuchung hatte es sich herausgestellt, dass die Bäume irreparabel geschädigt seien, vor allem durch den Brandkrustenpilz. Die betroffenen Linden waren auch schon vor Jahren gekappt worden, so dass nur noch ein großes Rest-Stammstück stand. Auch dieses, bisher noch durchaus lebensfähige Relikt musste jetzt weichen - zu groß wäre sonst die Gefahr für die Allgemeinheit, dass sich Unfälle ereignen. Morsche Stellen, hohle Stämme und bruchgefährdete Astgabeln sind damit beseitigt. Der gut fünf Meter lange Stamm am Beginn der Budenstraße bleibt aber an Ort und Stelle. "Damit wollen wir den Kleintieren und Pflanzen eine Heimat bewahren", schildert Klaus Herbst die Beweggründe der Stadtgärtner. Der Stamm ist gegen Wegrollen gesichert und wird zwischen den beiden Fußwegen zum Annaberg liegen bleiben.

Die anderen umgelegten alten Bäume werden in den Annaberg-Wald gezogen und dienen dort dem Kreislauf der Natur. Das Schicksal traf mehrere Baumriesen in der Allee und auf dem Berg selbst. Dort, wo es möglich ist, wird natürlich wieder Ersatz gepflanzt. Aber bis der wieder so groß wird, kann das dauern.