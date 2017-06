Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Lange wurde geplant - jetzt darf es endlich mit dem Bau losgehen: Am Knappenberg entsteht neben dem gleichnamigen Jugendhaus eine neue spirituelle Begegnungsstätte - eine Idee der evangelischen Jugend im Dekanat Sulzbach-Rosenberg, von den Jugendlichen selbst geplant und umgesetzt. Die Ehrenamtlichen packten tatkräftig an und verlegten die Fernwärmeleitung.

Sulzbach-Rosenberg/Neukirchen. Vier Tage lang wohnten die Jugendlichen im Jugendfreizeitheim Knappenberg in der Gemeinde Neukirchen - vier Tage, in denen sicherlich niemandem langweilig wurde. Mit einem Minibagger, Schaufeln und Schubkarren wurde ein Fernwärmegraben vom Jugendhaus zum zukünftigen Standort der Kapelle - auf dem Fundament des ehemaligen Knappenbergs - gegraben und die Leitungen verlegt, die den Begegnungsraum einmal mit der nötigen Heizwärme versorgen sollen.Eigentlich hätte es mit dem Bau schon etwas früher losgehen sollen, aber durch ein paar Verzögerungen im Hinblick auf den Erhalt der europäischen Leader-Förderung (die nun gut 60 000 Euro der Baukosten trägt), hat sich der Zeitplan verschoben: Derzeit laufen die Ausschreibungen zu den verschiedenen Gewerken am Kapellenbau.In den nächsten Wochen soll das Fundament entstehen, damit dann in der ersten Augustwoche die Kapelle errichtet werden kann. Der Einweihungstermin ist bereits auf den 26. November um 13.30 Uhr festgelegt. Hier werden die beiden Schirmherren, Landrat Richard Reisinger sowie Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, dabei sein.Die Kapelle soll ein Ort der Begegnung werden, an dem Menschen verschiedener Glaubensrichtungen zusammenkommen und innehalten können. Durch die quadratische Form kann im Inneren im Kreis Gottesdienst gefeiert werden - so wird die Gemeinschaft besser spürbar, finden die Jugendlichen, und die Andachten sind offener und flexibel zu gestalten. Rund 140 000 Euro wird das Bauprojekt insgesamt kosten. Durch die Unterstützung von Leader und anderen Fördertöpfen sowie einem großen Anteil an Eigenleistungen bleiben ca. 25 000 Euro, die die Jugendlichen durch Spenden finanzieren müssen. Dabei können sie jede Unterstützung gebrauchen. Spendenkonto: Evangelische Jugend Dekanat Sulzbach-Rosenberg, Iban: DE43752617000000700029, Bic: GENODEF1SZH. Bei Adressangabe Zusendung einer Spendenquittung.___Weitere Informationen: