22.09.2017

Nicht so spektakulär wie der Fund von Wilhelm Buschs "Kuchenteig"-Zeichnung in der Seidel-Druckerei vor einigen Jahren, aber ein nicht minder reizvoller Blick zurück: ein Fotoalbum von Alice Schönberger, einer jungen Frau, der das Leben einer höheren Tochter vergönnt war.

Privileg Bildung

Töchter des Schulmeisters

Erinnerungen gefragt

Viel eigene Erinnerung hat Josef Festl (69) nicht mehr von seiner Mutter Alice. Sie starb, als er 16 war. Das war noch kein Alter, um Fragen nach der familiären Herkunft zu stellen. Aber es gibt ein Fotoalbum, mit vielen kleinformatigen Schwarzweiß-Bildern. Die Mutter ist oft darauf zu sehen, aber auch Lehrer und Klassenkameradinnen aus der Zeit zwischen 1928 und 1931 im evangelischen Mädchenlyzeum in Sulzbach.In deutscher Schrift sind die Namen festgehalten von der Familie, den Mitschülerinnen, Lehrern und den Ereignissen, weshalb die Aufnahmen entstanden sind. Das waren Ausflüge, Gartenfeste, Familienfeiern oder Faschingsabende in illustrer Runde. Wohl kaum einer der Menschen auf diesen Fotos dürfte noch am Leben sein. Aber, wie Josef Festl sich an seine Mutter erinnert, könnten wohl auch Kinder und Enkel der Abgebildeten vielleicht sagen: Ja, davon hat die Mutter oder Großmutter erzählt. Aus diesem Grund hat der Rentner aus Fürstenfeldbruck sein Album nach Sulzbach-Rosenberg geschickt. Zur Spurensuche in einer lang vergangenen Zeit.Als ein Vorläufer der "Evangelisch höheren Töchterschule in Sulzbach" (1906 bis 1940) sowie des heutigen Herzog-Christian-August-Gymnasiums kann gemeinhin die Lateinschule in Sulzbach angesehen werden. 1320 wurde sie zum ersten Mal schriftlich erwähnt, in der Folgezeit mehrmals geschlossen und wiedergegründet. Als 1872 Schüler sogar nach Amberg gehen mussten, wenn ihnen eine höhere Bildung vergönnt sein sollte, wurde diese Lücke zumindest teilweise durch die Gründung einer Schule speziell für höhere Töchter in dem Haus Neustadt 20 geschlossen.Der Sulzbacher evangelische Pfarrer (1895-1908) Dr. Richard Pfeiffer war der Initiator dieser 1906 gegründeten, anfangs dreiklassigen Bildungseinrichtung, die auf der siebten Klasse Volksschule aufbaute. Das Schulgeld betrug sechs Mark pro Monat. Im Unterrichtsjahr 1911/12 wurde eine Aufstockung auf sechs Klassen beschlossen, und die Schule wurde als Höhere Evangelische Mädchenschule anerkannt. Nach schwierigen Jahren während des Ersten Weltkriegs kam 1925 die Klassifizierung als "Wissenschaftliches Evangelisches Mädchenlyzeum" mit Englisch und Französisch als Pflichtfremdsprachen sowie einer "Absolvia", einer vom Ministerium gestellten Schlussprüfung.Hier setzt das Fotoalbum zeitlich ein. Alice Schönberger, auch Liesl gerufen, wurde am 6. Februar 1915 in Steinling geboren. Ihr Vater Ludwig Friedrich Schönberger war Lehrer in Kirchenreinbach. Geachtet zwar, aber als schlecht bezahlter Dorfschulmeister dankbar für so manche Naturalien der Bauern aus den Dörfern rundum. Er und seine Frau Margareta, geborene Pickel, wollten ihren beiden Töchtern, der älteren Käthe und Alice, Bildung mit auf den Weg geben.Für die Jüngere bedeutete das den Besuch des knapp 15 Kilometer entfernten Mädchenlyzeums in Sulzbach. Von den Jahren, in denen seine Mutter diese Schule besuchte, hat Josef Festl keine schriftliche Unterlagen, aber eben jene Fotos. Klein bis sehr klein sind diese Bilder, sorgfältig in ein Album geklebt, natürlich in schwarz-weiß und mit gezacktem Rand, wie damals üblich. Für heutige Verhältnisse klein sind auch die meisten abgebildeten Menschen und ihre Gesichtszüge deshalb oft nur schwer zu erkennen.Aber Alice, die spätere Frau Festl, hat sie sorgfältig in deutscher Schrift mit Namen versehen. Die meisten der Fotos entstanden in den Jahren 1928 bis 1931, als Alice Schönberger noch ein Backfischwar und Schülerin des Evangelischen Mädchenlyzeums. Einige Aufnahmen zeigen junge Leute auf der Burg Rupprechtstein, die, so berichtet Josef Festl, Alices Großvater gekauft und ihre Schwester Käthe als Gaststätte und Pension über viele Jahre betrieben hatten.1940 heiratete im Alter von 25 Jahren Alice Schönberger. Mit ihrem Mann Josef Festl lebte sie in Feldkirchen bei München, nach 1941 in Fürstenfeldbruck, wo der Ehegatte das dortige Sägewerk betrieb. Drei Kinder bekam das Paar, die beiden Töchter Irmingard (geb. 1940) und Alice (geb. 1954), dazwischen wurde 1948 der Sohn Josef geboren. Mitte Juli 1964, im Alter von erst 49 Jahren, verstarb Alice Festl. Ihr Sohn Josef, heute im Ruhestand, lebt in Fürstenfeldbruck und hat das alte Fotoalbum seiner Mutter ausgegraben.Er hält es in Ehren und hat es der Autorin nur leihweise zur Verfügung gestellt. Seine Hoffnung, vielleicht erkennen Zeitungsleser auf den Fotos abgebildete Menschen. An entsprechenden Rückmeldungen hat Josef Festl ein reges Interesse, um die Jugendjahre seiner Mutter noch genauer nachvollziehen zu können.___Kontakte sind möglich über:redsul@oberpfalzmedien.de