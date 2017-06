Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Unterwegs zu Hause" war das Motto der Andacht, mit der Pfarrer Wolfgang Bruder das Sommerfest des Evangelischen Männerbundes Sulzbach in Oed eröffnete. Pilgern sei eine Möglichkeit, das Fremdsein auf der Welt einzuüben, denn in der Welt hätten wir keine bleibende Stadt, erklärte der Prediger. Daher sei das ganze Leben eine Durchreise, und das habe auch Jesus Christus vorgelebt. Andreas Weber, 2. Vorsitzender, begrüßte besonders den Weigendorfer Altbürgermeister Georg Schmid, den Vertrauensmann des Kirchenvorstands Günter Schultheiß und die Abordnung des Evangelischen Männerbundes Rosenberg. In ihren Fürbitten baten Bruder und Weber um Gottes Beistand für alle, die sich freiwillig oder gezwungen auf den Weg machen. Danach lud Weber zum Mittagessen ein, bei Surknöcherl, Grillsteak, Würsteln und einem Seidel Bier im Garten des Männerbundhauses.