11.10.2017

"Polizei sucht Zeugen - Männer sollen 13-Jährige bedrängt haben", so lautete der Titel einer Meldung aus Sulzbach-Rosenberg am 22. September. Eine 13-Jährige sollte auf dem Schulweg von zwei Männern festgehalten und berührt worden sein. Die Täter hätten "nicht deutsch" gesprochen. Jetzt stellt sich heraus: Die Geschichte war erfunden.

Zwei Tage vor der Bundestagswahl kochten die Emotionen hoch. In diversen Internetplattformen hatten Kommentatoren die Schuldigen schnell ausgemacht. Die Tat wurde Ausländern, genauer gesagt Flüchtlingen, angelastet. Am Mittwoch nun klärt das Polizeipräsidium Oberpfalz auf: "Die Ermittlungen und vor allem die Vernehmung des Mädchens haben nun ergeben, dass sich die Geschichte so nicht zugetragen hat."Bei den umfangreichen ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg hätten zum angeblichen Tathergang keine Feststellungen getroffen werden können. Auch die Kriminalpolizei Amberg fand keine Anhaltspunkte. "Nach den Ermittlungen und der Vernehmung der 13 Jährigen ist nun klar, dass der Vorfall so nicht passiert ist und der Phantasie des Mädchens entsprungen ist."Das Mädchen kommt wohl ohne weiteren Ärger davon. Mit strafrechtlichen Konsequenzen für das Vortäuschen einer Straftat, hat das schuldunfähige Kind nach Angaben der Polizei nicht zu rechnen.