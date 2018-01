Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.01.2018

Schreckmoment in der Hans-Böckler-Straße am Donnerstagabend: Polizei und Feuerwehr retteten zwei kleine Kinder aus einer rauchenden Wohnung. Ein Topf mit Milch stand auf dem Herd, als die beiden Erwachsenen in den Keller zum Wäscheaufhängen gingen. Die Feuerwehr öffnete mit der Brechstange die Wohnungstür.

Mit 20 Mann rückte die Feuerwehr Rosenberg nach Angaben ihres 2. Kommandanten Florian Kaufmann in die Hans-Böckler-Straße aus. Die Aktiven brachen die Tür der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses auf, um den sechs Monate alten Säugling und das einjährige Kleinkind zu retten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Räume laut Kaufmann schon komplett verraucht. „Wenn sie keinen Rauchmelder gehabt hätten, wäre das schlimm ausgegangen“, sagte Kaufmann nach dem Einsatz.Wie die Polizei mitteilt, ging am Donnerstag gegen 18.50 Uhr der Notruf ein. Es hieß, dass sich eine Mutter aus ihrer Wohnung ausgesperrt habe. Ein Säugling und ein Kleinkind waren zu dem Zeitpunkt in der Wohnung. Auf dem Herd sei zudem etwas angebrannt und der Rauchmelder habe bereits ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife der PI Sulzbach-Rosenberg und dem ersten Fahrzeug der Feuerwehr Rosenberg, befanden sich zwei Frauen im Alter von 23 und 19 Jahren aus Eritrea im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Sie wollten Wäsche aus dem Keller holen und dabei fiel die Türe ins Schloss. Einen Schlüssel hatten sie nicht bei sich. In der Wohnung stand ein Topf mit angebrannter Milch auf dem Herd. Dieser hatte schon eine so starke Rauchentwicklung verursacht, dass der Rauchmelder angeschlagen hatte.In der Wohnung waren der Säugling und das Kleinkind in ihren Kinderzimmern. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Wohnungstür mit einem Brecheisen und befreite die Kinder. Alle vier Personen brachte das Bayerische Rote Kreuz vorsorglich ins Klinikum Amberg. Nach bisherigem Erkenntnisstand blieben sie unverletzt. Eine Rauchgasvergiftung sollte ausgeschlossen werden. Durch den Brand entstand kein Schaden an dem Gebäude. Beim Aufbrechen der Tür dürfte ein Schaden von etwa 100 Euro entstanden sein.Beim Einsatz verletzte sich außerdem ein Feuerwehrmann an der Hand. Ihn brachte der Rettungsdienst ins St.-Anna-Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg.