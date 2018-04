Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Ärger hatte er schon in einem Lokal am Luitpoldplatz - ein 50-Jähriger aus Amberg. So viel Zoff, dass die Polizei gerufen wurde.

Beamte holte den Angetrunkenen nach draußen und erteilten ihm am Samstag kurz nach 20 Uhr einen Platzverweis. Doch er wollte am Absatz kehrt machen, um die Toilette aufzusuchen. Dagegen verwahrten sich die Ordnungshüter und schickten den Mann zum öffentlichen WC im Rathaus. Die Richtung schlug der Schluckspecht unter polizeilichen Blicken auch ein. Doch dann stoppte er flugs den Schritt an Blumentrögen eines nahen Restaurants - zog blank und pinkelte los. Direkt bei Gästen, die da im Freien saßen. Die Uniformierten drängten auf einen Alkotest. Doch der Pinkler weigerte sich. In Handschellen kam er deshalb zur Ausnüchterungszelle.