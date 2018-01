Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.01.2018

Zum Bericht "91-Jährige fährt nach Parkrempler davon" in der SRZ vom 13./14. Januar:

Es ist kein Einzelfall, dass speziell ältere Personen am Steuer von kleinen Parkremplern nichts mitbekommen oder schwerere Unfälle verursachen. Wenn man älter wird, lässt die Reaktionszeit nach oder dieser Personenkreis verhält sich im Verkehr übervorsichtig und stellt oft sogar eine Behinderung dar.Aber es gibt auch Senioren, die weit besser mit dem Auto umgehen als viel Jüngere. Schauen wir nur mal die Geisterfahrer auf der Autobahn an. Das sind nicht nur Menschen im Greisenalter! Auch die Jüngeren verhalten sich im Verkehr unachtsam, rüpelhaft oder verursachen Unfälle.Ich plädiere jedenfalls dafür, endlich gesetzlich verpflichtende Fahrtests einzuführen, und zwar nicht nur für alte Leute, sondern für alle. Was wäre dagegen einzuwenden, alle fünf Jahre eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit einzuführen, kombiniert mit einer Gesundheitsüberprüfung? Ab einem gewissen Alter sollte diese Zeitspanne verkürzt werden.In der allgemeinen Luftfahrt ist eine regelmäßige Überprüfung durch einen Fluglehrer schon lange Alltag. Die Gesundheitsüberprüfung schreibt folgende Intervalle vor: bis zum 40. Lebensjahr alle fünf Jahre, bis zum 50. Lebensjahr alle zwei Jahre und ab 50. Lebensjahr einen jährlichen Check der körperlichen und geistigen Fitness.Das muss bei Autofahrern bestimmt nicht so drastisch durchgezogen werden, aber wir Autofahrer sollten hier Einsicht zeigen und gewisse Vorschriften vom Gesetzgeber akzeptieren. Diskutiert wurde das in der Politik schon öfters, aber eine verpflichtende Regelung würde wohl Stimmen kosten.Günter W. Zagel, Hahnbach___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.