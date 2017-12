Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Gebrochene Beine gehen in dieser Jahreszeit oft auf Schnee und Eis zurück. Nicht so bei einem Sturz in einer Firma in Rosenberg.

Zu einem Betriebsunfall, bei dem sich ein 47-jähriger Arbeiter eine Fraktur zuzog, kam es am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr auf dem Gelände eines metallverarbeitenden Betriebes an der Franz-Kunze-Straße.Zur Unfallzeit war der Landkreisbewohner gerade dabei, Ware zu überprüfen, die mit einem Zugwaggon angeliefert worden war. Dazu hatte er eine Leiter an die Einstiegsöffnung gestellt. Nachdem er darauf hochgestiegen war, kippte sie, wie der Polizeibericht schildert, "mangels ausreichender Standsicherheit nach hinten um".Der Arbeiter stürzte aus einer Höhe von einem Meter auf das feuchte Gleisbett. Dabei erlitt der 47-Jährige einen Bruch eines Unterschenkels, den der alarmierte Notarzt und sein Rettungsteam noch vor Ort erstbehandelten. Anschließend kam der Mann zur weiteren Versorgung ins St.-Anna-Krankenhaus.Nach ihren ersten Ermittlungen schließt die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg ein Verschulden Dritter aus. Über den Unfall informierten sich auch die zuständige Berufsgenossenschaft und das Gewerbeaufsichtsamt.