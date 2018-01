Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

30.01.2018

9

0 30.01.2018

Hut ab: Dieses Kompliment des Landrats und des Bürgermeisters gilt dem neuen Vorstand der Arbeiterkameraden um Maria Schütz. In einem schwierigen Jahr ist es gelungen, den Verein wieder zurück in ruhiges Fahrwasser zu steuern.

Arbeiterkameradschaftsverein Neuwahlen



Vorsitzende: Maria Schütz Stellvertreter: Manuel Neidel



1. Kassiererin: Gunda Sigl 2. Kassiererin: Marlies Rieß



Schriftführerin: Sigrid Rösl-Koller



1. Zeltwart: Hermann Gradl 2. Zeltwart: Stefan Sigl



Wanderwart: Erwin Rösel



Fähnrich: Günter Walter



EDV- und Homepage-Beauftragter: Achim Fischer



Beirat: Gerda Aufschneider, Roswitha Fuchs, Waldemar Fuchs, Erwin Götz, Werner Högner, Petra Mittelmeyer, Renate Dümmler



Kassenrevisoren: Jürgen Barnutz und Hans Frieser



Ehrungen



40 Jahre Mitgliedschaft: Roland Neidel



25 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Berger, Adolf Birner, Josef Ertl, Renate Ertl, Heike Gräml, Elfriede Haller, Erwin Hartmann, Lieselotte Horst, Katharina Lindner, Wolfgang Lindner, Heidi Jooß, Birgit Oder, Mariele Piller, Ludwig Piller, Michaela Radomsky, Inge Rott, Ilse Rösch, Klaus Rösch, Lore Rumpler, Hans Rumpler, Helene Schwarz, Erna Stöcklmeier, Robert Stöckmeier, Helga Trettenbach, Hans Wagner (bt)

Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wählte der Arbeiterkameradschaftsverein im Frühjahr 2017 Maria Schütz und Manuel Neidel an die Spitze. Jetzt bestätigten sie die Mitglieder bei den turnusmäßigen Neuwahlen im Kettelerhaus einstimmig für die nächsten drei Jahre.Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth zählten den Arbeiterkameradschaftsverein zu den größten und rührigsten Vereinen in der Stadt. Besonderen Dank zollten beide Kommunalpolitiker dem neuen Vorstand, der nach dem Rücktritt des 1. und 2. Vorsitzenden und weiterer Vorstandsmitglieder Verantwortung übernommen habe.Die Aktivitäten des vergangenen Jahres schilderte Schriftführer und Wanderwart Erwin Rösel. Dazu gehörten das Osterbrunnenfest, eine Flugreise, eine Freifahrt mit Weinbergführung in Volkach bei Würzburg, eine Besichtigung des Landratsamtes in Amberg, eine Wanderung von der Wagensaß nach Aichazandt und einiges mehr. Den Abschluss bildeten die Weihnachtsfeier im Kettelerhaus und die Waldweihnacht in Breitenbrunn.Die Mitgliederzahl konnte leicht erhöht werden, sagte Kassiererin Gunda Sigl, die den Helfern beim Osterbrunnenfest und anderen Festivitäten ausdrücklich dankte. In der Vorschau auf 2018 erwähnte die Vorsitzende Maria Schütz das Osterbrunnenfest vom 24. März bis 2. April, den Preisschafkopf am 7. April und eine Fahrt zum Globus-Markt in Schwandorf. Mit dem Bus werde vom 13. bis 17. April Berlin angesteuert, ergänzte Gunda Sigl. Die 14-tägige Flugreise führt vom 10. bis 24. September nach Fuerteventura. Anmeldungen sind noch möglich. Nach den Berichten, den Neuwahlen und einer Jubilarehrung rundete EDV-Beauftragter Achim Fischer die Hauptversammlung mit einer Bilderpräsentation über die Veranstaltungen 2017 ab.