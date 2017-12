Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.12.2017

233

0 18.12.2017233

Die Ansicht von gefüllten Schaufenstern, Werbungen für Festtagsmenüs oder einem gefälligen Winterurlaub vermitteln den Eindruck von größtem Wohlstand. Doch nicht alle Bürger können sich unbeschwert auf Weihnachten freuen - sie sind schlichtweg arm. Das Diakonische Werk setzt sich für sie unablässig ein.

Die Lage wird völlig desaströs, wenn unvorhergesehene Ausgaben anfallen. Theo Wißmüller

Im Interview schildert Theo Wißmüller von der Kirchlich Allgemeinen Sozialarbeit bei der Diakonie die vielen Sorgen und Nöte, mit denen Sozialschwache auch in der Herzogstadt konfrontiert sind. Da meist Geld an allen Ecken und Enden fehlt, sind - wie gerade jetzt Spenden des Lions-Hilfswerks und des Hüttenvereins - vor allem finanzielle Zuwendungen willkommen, weiß der Sozialpädagoge.Theo Wißmüller: Sie werden dringend gebraucht und gehen 1:1 an Menschen in schwierigen Lebenslagen. Ich bin täglich in der Beratung der Kirchlich Allgemeinen Sozialarbeit mit Menschen konfrontiert, die ein "Leben am Limit" führen. Denn das Arbeitslosengeld II, das sogenannte Hartz IV, reicht eigentlich nicht aus, um das tägliche Leben finanziell zu bestreiten.Aus den gezahlten Regelsätzen muss alles Lebensnotwendige gezahlt werden - Essen, Trinken, Strom, Telefon, Kleidung und noch mehr. Man muss es sich nur verdeutlichen, um sofort zu verstehen, dass es nicht reichen kann. So steht einem Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahre laut Gesetz im Monat ein Regelsatz von 296 Euro zu. Aus diesem soll außer der Miete aller Lebensbedarf für ihn gedeckt werden.Ja, sicher, denn laut Bundesstatistik stehen besagtem Jugendlichen dann zum Beispiel täglich 4,41 Euro für Essen und Trinken zur Verfügung, für Schuhe monatlich 6,21 Euro und für Bücher und Broschüren monatlich 3,05 Euro. Diese Unterfinanzierung setzt sich fort. Niemand muss sich also wundern, wenn das Geld in Familien oder bei Alleinerziehenden am Monatsende knapp wird oder nicht mehr vorhanden ist.Nein, die Lage wird völlig desaströs, wenn unvorhergesehene Ausgaben anfallen. Sei es eine kaputte Waschmaschine, Medikamenten-Zuzahlungen, Kinder benötigen eine größere Summe Geld für die Schule usw. Was für den "Normalverbraucher" schon nicht immer leicht zu finanzieren ist, wird für Menschen im Bezug von Sozialleistungen zum Alptraum.Obwohl viele Hilfesuchende einem Beruf nachgehen, sind sie trotzdem auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen, weil ihr Verdienst zu gering ist. Sie benötigen meist ein Auto, um in die Arbeit zu kommen. Wehe es droht dann eine Reparatur oder man benötigt neue Winterreifen!Zunehmend kommen in meine Beratung auch Rentner, denen die Rente hinten und vorne nicht reicht. 40 Jahre und länger gearbeitet und dann erhalten sie eine Rente, deren Höhe sie noch von ergänzenden Sozialleistungen abhängig macht - ein gesellschaftlicher und sozialpolitischer Skandal.Wir sind froh, dass uns das Lions-Hilfswerk oder Vereine und andere Spender berücksichtigen. Es ist der Kirchlich Allgemeinen Sozialarbeit auch wichtig, um über die Armut der Menschen in unserer Region offen zu sprechen und zu informieren. Denn die wenigsten Mitbürger haben eine Ahnung davon oder wissen, wie ärmlich und unterprivilegiert viele Menschen bei uns leben müssen.Ich bedanke mich vor allem auch im Namen meiner Klienten für die Spenden und garantiere, dass jeder Pfennig an die hilfesuchenden Menschen geht, dass das Geld sinnvoll und punktgenau verwendet wird, und nichts in der Verwaltung oder sonst wo hängen bleibt. Über weitere Nachahmer würden wir uns natürlich sehr freuen.___Weitere Informationen: www.www.diakonie-suro.de Mail: theo.wissmueller@diakoniesuro.de; Telefon: 09661/8 777 00