Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.02.2018

52

0 23.02.201852

Richard Reisinger: Dem Pfarrgemeinderat gehöre ich schon seit meinem 16. Lebensjahr ununterbrochen an. Damals (wie heute) war es üblich, aus den Reihen der Jugendverbände ein bis zwei Vertreter zu berufen. Da ich passionierter Oberministrant und auch bei den Pfadfindern der DPSG aktiv war, wurde ich vom damaligen Stadtpfarrer Georg Dobmeier für die Mitarbeit im Pfarrgemeinderat angeworben.Ab der darauffolgende Periode stand ich dann regulär zur Wahl und blieb dem Gremium aus Überzeugung bis heute erhalten. 1998 wurde ich zum Vorsitzenden gewählt. Diese Aufgabe nehme ich seit dieser Zeit kontinuierlich wahr, mittlerweile als "Best Ager" unter der Bezeichnung Sprecher. Fazit: Ich bin erst zehn Jahre Landrat, aber schon zwanzig Jahre PGR-Sprecher.Nach der Wahl zum Landrat hat sich natürlich meine Work-Life-Balance völlig verändert und es blieb nur noch ein kleines Restkontingent für Außerberufliches. Da ich aber in meiner Pfarrei schon seit Kindesbeinen an verwurzelt bin und ich mich aus religiöser Überzeugung auch gerne im Rahmen meiner mittlerweile begrenzten Möglichkeiten gerne einbringe, habe ich diese pastorale Nische stets erfolgreich verteidigt. Ziel von Pfarrgemeinderäten ist es, zusammen mit den Seelsorgern, die der Gemeinde vorstehen, fernab von jeglichem elitären Bewusstsein und fernab von etwaigen Selbstdarstellungszwecken Kirche ein Stück weit gemeinsam mitzutragen, sich öffentlich zum Glauben zu bekennen und diesen kreativ und lebendig in einer Pfarrei zu leben versuchen. Genau in diesem Bewusstsein bleibe ich im Fall einer Wiederwahl auch weiterhin gerne dem Pfarrgemeinderat erhalten.In meiner Pfarrei agiere ich nicht als Landrat, sondern fühle mich als ganz normales Gemeindemitglied, und auch die Pfarrgemeinde nimmt mich dort wohl so wahr, weil ich ja eh schon immer da war. Da sagen die Wenigsten "Herr Landrat", und das ist gut so. Gelegentlich lassen sich die Ämter vereinen, wenn bei Festlichkeiten der Pfarrei ich auch als Landrat gefragt wäre. Aber das ist die Ausnahme. Mein Stammplatz in der Pfarrkirche ist die letzte Bank hinten und das genieße ich als Ausgleich zu meinem Beruf.