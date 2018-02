Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Große Aufregung am Freitagmorgen im Kindergarten St. Anna an der Nelkenstraße: In der Nacht zuvor hatten Unbekannte die Einrichtung heimgesucht und gewütet: "Personal und Kinder sind geschockt, dass so etwas bei uns passieren kann", schilderte die stellvertretende Leiterin Franziska Vogel am Vormittag.





Zuvor war die Polizei vor Ort, sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf. Demnach hatten die Einbrecher zuerst eine Scheibe eingeschlagen und danach des Fenster entriegelt. Damit war der Weg nach innen frei. Auf der Suche nach Bargeld gingen die ungebetenen Gäste nicht zimperlich um, wie Hauptkommissar Peter Krämer formulierte.Nach den Worten des stellvertretenden Leiters der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg durchsuchten die Täter alle Räume im Erdgeschoss und im ersten Stock. Sie öffneten das Mobiliar und mehrere Behältnisse.Letztendlich fielen ihnen einige Hundert Euro Bargeld in die Hände. Der Sachschaden wird zusätzlich auf einige Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg (09661/87 44-0) entgegen.