Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.10.2017

144

0 09.10.2017144

Annähernd 30 000 Euro Schaden entstand bei einem banalen Auffahrunfall am Sulzbacher Kreuz. Dort war am Sonntagnachmittag eine 27-Jährige mit ihrem BMW der Zweier-Serie auf der Bundesstraße 85 von Auerbach her in Richtung Amberg unterwegs. Sie bemerkte an der Schnittstelle mit der B 14 einen Kia Sorento nicht rechtzeitig, dessen Fahrer an der Haltelinie auf "grün" wartete.

Die Frau hatte offensichtlich weder das Lichtzeichen noch den stehenden Wagen rechtzeitig wahrgenommen. So kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 27-Jährige trug bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen davon und kam damit ins nahegelegene St.-Anna-Krankenhaus zur medizinischen Versorgung. "Die Airbags in ihrem Auto lösten aus", so die Polizei, "und verhinderten wohl Schlimmeres."Ihrem BMW war aber offensichtlich nicht mehr zu helfen. Er musste total beschädigt abgeschleppt werden. Der Kia hingegen blieb fahrbereit, wurde aber auch entsprechend beschädigt.Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 30 000 Euro. Der Fahrer des Kia blieb unversehrt.