Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.04.2018

19.04.2018

Der Kasperl kommt in die Herzogstadt. Und er bekommt es mit der Hexe Krümelzahn zu tun. Sie hat die Geburtstagstorte verhext, die Kasperl und Großmutter für den Seppl gebacken haben. Am Samstag, 28. April, um 15 Uhr sind alle Kinder ins Schützenheim am Lindhofweg (Nähe Feuerwehrhaus Sulzbach) eingeladen, sich "Kasperl und die verzauberte Geburtstagstorte" anzuschauen. Die Frauen-Union Sulzbach-Rosenberg hat dazu die bekannte Edeldorfer Puppenbühne eingeladen. Der Eintritt kostet vier Euro pro Person; eine Reservierung oder Anmeldung ist nicht nötig. In der Pause gibt es Wiener, Kuchen und Getränke. Die Puppenbühne von Hermann Papacek gibt es seit Juli 1998. Seitdem tourt er mit seinen eigenhändig gefertigten Puppen, Kulissen und Requisiten durch Bayern. Seine Stücke schreibt er selbst und erfreut damit sein Publikum in Kindergärten, Schulen und auf Volks- oder Betriebsfesten. Bild: exb