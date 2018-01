Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.01.2018

Sie werden in den prächtigen Gewändern der Heiligen Drei Könige durch die Straßen der Stadt ziehen: Beim feierlichen Gottesdienst in St. Marien wurden viele Mädchen und Buben als Sternsinger ausgesandt.

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" heißt das Leitwort der 60. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist Indien.Denn auch heute noch müssen über 8,4 Millionen Kinder die Folgen von Ausbeutung erleiden, schon Fünfjährige müssen für einen Hungerlohn arbeiten, doch ohne den ihre Familie nicht überleben könnte.Weltweit gibt es unzählige Hilfsprojekte, viele von diesen werden von den Sternsingern unterstützt. So werden z. B. Schulen eingerichtet, in denen Kinder einen halben Tag lernen und danach leichte Arbeiten verrichten, mit denen sie Geld verdienen, ohne dass es zu anstrengend und gesundheitsschädlich wird. Bauern bekommen durch fairen Handel mehr Geld für Arbeit, so dass die Kinder nicht auf den Feldern helfen müssen. So können die Menschen aus der Armut finden, und vor allem die Kinder entkommen der Ausbeutung und dürfen auf eine bessere Zukunft hoffen. Kaplan Daniel Fenk erklärte den Sternsingern, dass sie sich mit ihrer Teilnahme an der Aktion auf den Weg machen, Kindern in aller Welt zu helfen. Wenn die Sternsinger in den nächsten Tagen an den Türen klingeln, singen und gute Wünsche für die Bewohner aussprechen, bitten sie vor allem um Spenden für benachteiligte Kinder. Mit dem Kreidezeichen "20+C+M+B+18" bringen sie den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen.