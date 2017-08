Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Basilikum ist meist im Spiel, wenn es am Fensterbankl mediterran werden soll. Die beliebte Gewürzpflanze gedeiht bei guter Pflege auch in unseren Breiten. "Zum Glück", sagen Freunde der italienischen Küche, denn Basilikum verfeinert mit seinem frisch-süßen, leichten und würzigen Duft viele Speisen. Wer möchte bei Tomate-Mozzarella (Caprese) denn schon auf frisches Basilikum verzichten? Dem beliebten Küchenkraut wird auch eine Heilwirkung zugesprochen. Also, Terrakotta-Topf aufs Fensterbankl, Basilikum säen oder einpflanzen, und einer italienischen Nacht steht nichts mehr im Wege. Bild: Royer