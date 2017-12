Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Ein am Montag herabgestürzter Sandstein-Sims an einem aufgelassenen Möbelhaus in der Bindergasse (einst beherbergte das Anwesen die bekannte jüdische Druckerei Arnstein) macht derzeit die Sperrung von einigen Parkplätzen und des vorbeiführenden Gehsteigs - ein Stück verläuft an der Bergstraße - notwendig. Wie Ordnungsamtsleiterin Rosalia Wendl auf SRZ-Nachfrage informierte, sind ihre Behörde und das Bauamt mit dem Gebäudebesitzer wegen der nun unaufschiebbaren Sicherungsmaßnahmen in Kontakt. Diese sagte der Eigentümer zeitnah zu, so dass die Einschränkungen schon bald wieder aufgehoben werden könnten. Bild: Andreas Royer