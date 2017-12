Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.12.2017

Während sich mancher Zeitgenosse über die winterliche Atmosphäre freut, bedeuten Schnee und Eis für den Bauhof immer auch viel Arbeit. Doch die "Männer in Orange" sind nicht unvorbereitet. Sorgen macht ihnen dagegen eher menschliches Fehlverhalten.

70 Splittkisten

Das stellenweise dichte Schneetreiben am Sonntag hielt vielleicht manchen Bürger davon ab, einen Besuch auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte einzuplanen, für den Städtischen Bauhof und der Regie von Leiter Erwin Thurner und seinem Vize Tobias Bauschke läuft der notwendige Winterdienst schon eher unter Routine. "Wir sind alljährlich sehr gut vorbereitet, Streusalz und Sole werden genügend bevorratet, desgleichen auch beispielsweise weiteres Streugut für die Schulen", weiß der stellvertretende Leiter.In der Bauhof-Zentrale am Annabergweg nahm der Winterdienst auch den Einsatz am Sonntagnachmittag relativ entspannt an. "Da wir wussten, dass aufgrund der Minusgrade im Boden auch mit Vereisung zu rechnen war, haben wir mit entsprechendem Soleeinsatz frühzeitig entgegengewirkt", merkt Einsatzleiter Roland Seegerer an, der vor zwei Tagen den Dienst koordinierte.Ein Hinweis auf die rund 70 Splittkisten im Stadtgebiet, das von Großalbershof im Norden, Obersdorf im Osten, Prohof im Süden und Untermainshof im Westen reicht, ist den Bauhofleuten immer ein Anliegen. "Die Bürger können sich aber auch bei uns oder auf den Wertstoffhöfen mit Splitt eindecken", ergänzt Tobias Bauschke. Erinnert wird beim Pressegespräch auch an die Räum- und Streupflicht der Bürger, eventuelle Behinderungen der Räumfahrzeuge durch parkende Autos oder das allzu dichte Hinterherfahren beim Einsatz, wo oft rangiert oder zurückgesetzt werden muss. Bewährt hat sich beim Bauhof, der am 14. November in der aktuellen Wintersaison erstmals zu einem Streueinsatz ausrückte, auch das Schichtsystem, das je nach Bedarf flexibel angepasst wird. Eingesetzt werden dabei zwei Schmalspur-Lkw, ein Unimog, ein Fendt-Schlepper und drei Lastwagen. Unterstützung leistet auch die Stadtgärtnerei mit vier Fahrzeugen und im Handstreudienst, desgleichen ein Trupp Mitarbeiter, der sich um neuralgische Punkte wie etwa Treppen kümmert.