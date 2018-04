Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

30.04.2018

17

0 30.04.201817

Es ist Bestandteil der traditionsverbundenen bayerischen Lebenskultur, wenn sich zwei Männer an einen Tisch setzen und dabei Kraft und Intelligenz walten lassen. Verbunden sind sie dann nur durch eine Lederschlinge, und ihr Ziel ist es, den Kontrahenten über den Tisch zu ziehen.

Die Rede ist vom Fingerhakeln, das ja auch in der Herzogstadt seit über zehn Jahren viele Freunde gefunden hat. Am Sonntag, 6. Mai, trifft sich nun die Hakler-Elite des Freistaates im Festzelt am Dultplatz zur 65. Bayerischen Meisterschaft. Den Kontakt zum Landesverband Bayerischer Fingerhakler stellte Thomas "Jimmy" Gebhardt als Manager der lokalen Hakler-Szene her. Folgende Gaue entsenden zur Meisterschaft in Jugend-, Senioren- und den verschiedenen Gewichtsklassen eigene Fingerhakler: Schlierachgau, Gau Auerberg, Ammergau, Isargau, Werdenfels, Gau Spessart, Chiemgau, Gau Bayerischer Wald und Gau Altmühltal. National gibt es zwei große Wettbewerbe, die Bayerische und die Deutsche Meisterschaft, welche vom Landesverband jedes Jahr einem anderen Gau zugesprochen werden. Dem Wettstreit in Sulzbach-Rosenberg stellen sich 120 Hakler, die überwiegend im Trachtengewand antreten. Der Startschuss fällt um 10 Uhr mit der Jugend, die Siegerehrung folgt zwischen 15 und 16 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.