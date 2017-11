Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.11.2017

38

0 09.11.201738

Die Tage des alten BayWa-Silos an der Bahnhofstraße sind gezählt: Am Donnerstag begann der Spezialbagger mit dem Abriss des sechsstöckigen Getreidelagers. Während ein Autokran eine Schutzmatte Richtung Gleisanlagen hochhielt, brach der "Beißer" am Baggerarm die Mauern ab und ließ den Schutt ins Gebäudeinnere stürzen. Ein dicker Wasserstrahl sorgte dafür, dass sich die Staubentwicklung in Grenzen hielt.

Das alte Lagerhaus aus dem Jahr 1923 ist schon einige Tage dem Erdboden gleichgemacht. Der Abrissbagger steht an dieser Stelle auf einem hohen Erdhügel, um bis oben an den sechsten Stock reichen zu können. Während der tagsüber laufenden Abbrucharbeiten ist die Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und Heinrich-Böll-Straße dann komplett gesperrt, nachts und am Wochenende aber weiterhin als Einbahnstraße aus Richtung Bahnhof zu befahren.Wenn das Grundstück vollständig geräumt ist, was für den Dezember erwartet wird, gibt die BayWa es nach über 90-jähriger Erbpacht wieder an die Deutsche Bahn zurück. Ob die Stadt es dann erwerben wird, um dort weitere dringend benötigte Park & Ride-Plätze zu schaffen, steht noch nicht fest.