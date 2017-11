Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.11.2017

88

0 10.11.201788



Es steht in den Sternen, was ein etwa 40-Jähriger in einem Reformhaus an der Rosenberger Straße am Donnerstagabend kurz vor Geschäftsschluss tatsächlich wollte. Der Verkäuferin stand ein gut gekleideter und seriös wirkender Kunde mit augenscheinlich orientalischer Herkunft gegenüber. Er wollte an der Kasse eine Tüte Gummibärchen bezahlen. Dazu blätterte er etliche Euro-Noten hin, geschätzt etwa 100 Euro.

Danach erklärte er in akzentfreiem Englisch, dass er sich mit dem Geld hier nicht auskenne. Die Angestellte nahm nun vom vorgelegten Geld einen Fünf-Euro-Schein und gab dem Fremden Wechselgeld zurück. In diesem Moment griff der Mann in die offene Kasse und nahm mehrere 50-Euro-Scheine an sich, um sie im gleichen Moment der Verkäuferin unter die Nase zu halten. Zugleich bat er erneut, sie möge ihm "das Geld erklären".Ohne weitere Worte gab der Unbekannte das entnommene Geld an die Angestellte zurück und ging. Eine Prüfung ergab keinen Fehlbetrag. Da weder eine Diebstahls- noch eine Betrugsabsicht zu erkennen war, "hat der Sachverhalt keine strafrechtliche Relevanz", so der amtliche Bericht.