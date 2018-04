Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.04.2018

22.04.2018

Der neue Wulfen-Saal in Kauerhof platzt fast aus allen Nähten bei der Jahreshauptversammlung der Sulzbacher Handballer. Während in den Jahren zuvor die Teilnahme an dieser Pflichtveranstaltung des Vereins eher überschaubar war, gibt es heuer einen zugkräftigen Grund, zu kommen.

Positive Entwicklung

Mannschaften des HC Sulzbach Vor der Wahl wurden jedoch noch einmal die aktuellen Ereignisse des letzten Jahres in Erinnerung gerufen. Im Jugendbereich greift so langsam das neue Konzept, in dem vorgesehen ist, mehr Manpower, aber auch finanzielle Mittel für den Nachwuchs zur Verfügung zu stellen.



Der Chef der Bimbis und Minis, Christian Weidinger, meldet immer neue Rekordzahlen bei seinen Mitgliedern. Handball ist in der Herzogstadt scheinbar immer noch "up to date", denn auch die Jugendleiter Doris Kaulfuß und Martin Ruhland melden beim weiblichen und männlichen Nachwuchs steigende Mannschaftsstärken.



So hat man auch ohne die inzwischen beendete Kooperation mit der HG Amberg inzwischen wieder fast alle Jahrgänge im Spielbetrieb und hat sich in der kommenden Saison auch schon hohe Ziele auf Verbandsebene gesteckt. Hier macht sich vor allem die Arbeit der Macher des Jugendkonzepts, Christian Weigl und Hans-Jürgen-Kästl, zusammen mit den Jugendleitern und dem Förderverein bemerkbar. Gebremst wird die Euphorie aber etwas durch die nun drohende Beschränkung der Hallenzeiten, die durch den Neubau der Realschulhalle entsteht.



Im Erwachsenenbereich haben die Damen I einen Mittelfeldplatz in der Landesliga belegt, der auch das Ziel der Truppe von Trainer Wolfgang Thom für die nächsten Jahre sein wird. Nachdem einige Leistungsträgerinnen demnächst aus diversen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen, hat der Umbruch mit jungen Sulzbacher Eigengewächsen längst begonnen. Die Damen II kämpfen noch gegen den Abstieg aus der Bezirksliga. Hier warten zwei Relegationsspiele auf Coach Gerd Steiner und sein Team.



Die 3. Herrenmannschaft hat den Meistertitel zwar knapp verpasst, kündigt aber verschärftes Training an, um im nächsten Jahr wieder ganz oben zu stehen.



Absteigen mussten die Herren II aus der Bezirksoberliga. Das junge Team von Trainer Oliver Ott litt auch unter der Personalnot der Ersten Mannschaft, wo einige Spieler aushelfen mussten. Trotzdem gab es auch einige Highlights in der abgelaufenen Saison, die Hoffnung auf einen baldigen Wiederaufstieg machen.



Sorgenkind ist in diesen Tagen noch die Erste, die zwei Spieltage vor Schluss mitten im Abstiegskampf steht. Eine ellenlange Verletztenliste brachte das Team von Coach Christian Rohrbach in diese prekäre Lage, doch der HCS ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. (exb)

Nach 13 Jahren als Vorsitzender des 2005 gegründeten Handballclubs und zuvor 14 Jahren als Abteilungsleiter der Handballer im TV Sulzbach nahm Christian "Bubi" Weiß seinen Hut, um Platz zu schaffen für eine neue Ära des so erfolgreichen Sportvereins. Mit ihm ging auch der langjährige Schatzmeister Jörg Schlötter, der in der letzten Dekade mitverantwortlich war für den Aufschwung des HCS im sportlichen und finanziellen Bereich.Nach den durchweg positiven Berichten von Marco Forster (Sponsoring), Sebastian Wedel (Förderverein) und Jörg Schlötter (Kassier) konnte Vorsitzender Christian Weiß stolz eine komfortable Kassenlage präsentieren. Mit den warnenden Worten an den neuen Vorstand erinnerte der scheidende Chef der Handballer an den Auftrag des Vereins zur Förderung des Sports, aber auch daran, immer den Kassenstand im Blickfeld zu haben, der in den letzten Jahrzehnten nie in Schieflage geriet.Bürgermeister Michael Göth dankte in seinem Grußwort allen ehrenamtlichen Helfern für die erfolgreiche Arbeit im Verein, die ja auch dem Ansehen der Stadt gut zu Gesichte steht. Bezüglich der Hallenproblematik sicherte er seine Unterstützung zu, da werden ihn die Handballer sicher beim Worte nehmen. Sein besonderer Dank galt aber vor allem den Handball-Legenden Jörg Schlötter und Bubi Weiß, deren Arbeit er zu schätzen wusste.Da Revisor Matthias Ruoff wie gewohnt eine einwandfreie Kassenführung attestieren konnte, wurde der alte Vorstand entlastet und die Neuwahlen konnten beginnen. 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein übernahm die Leitung der Wahl, die zwar durchaus historisch, aber natürlich nicht spannend war. Der alte Vorstand hatte sich schon Monate zuvor um die Nachfolge gekümmert, wollte man doch seinen Verein weiter in gute Hände legen.So werden mit jeweils einstimmiger Wahl in den nächsten Jahren folgende Handballer die Geschicke des HC Sulzbach führen: Vorsitzender: Christian Rohrbach, Kassier: Marco Forster, Schriftführer: Wolfgang Thom, Frauenbeauftragte: Lisa Steiner. Christian Weiß bedankte sich bei den neuen Funktionären für ihr Engagement und betonte, dass er stolz und dankbar ist, hier eine 1A-Lösung zu präsentieren, was nicht bei jedem Verein zum Standard gehört. Er selbst und auch Jörg Schlötter kündigten an, mit Tat und vor allem mit Rat weiter für den Handballclub aktiv zu bleiben, den sowohl der alte Vorstand als auch der scheidende Schatzmeister nun in den besten Händen sehen.Als Dank bekamen die beiden von ihren Nachfolgern Marco Forster und Christian Rohrbach eine Oscar-verdächtige Laudatio verlesen, die sogar den alten Profis unter die Haut ging.