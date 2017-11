Belobigung durch Polizeipräsidenten

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

An zwei RädernHintergrund hierfür war in einem Fall, dass ein Anwohner der Franz-Schubert-Straße im August gegen 1 Uhr nachts zwei Täter im Hofraum beobachtet hatte, wie sie sich an zwei abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Georg Donhauser (63) verständigte sofort die Polizei und blieb am Telefon, bis die Streife eingetroffen waren.Ein Täter ergriff sofort die Flucht, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Sein Komplize versteckte sich in einem Gebüsch und wurde ebenfalls verhaftet. Bei der Festnahme ließ er ein Klappmesser fallen.Bei den beiden Fahrraddieben handelte es sich um einschlägig vorbestrafte Betäubungsmittelkonsumenten, die die Tat offensichtlich zur Finanzierung ihrer Sucht begingen. Nur der aufmerksamen Beobachtung und dem vorbildlichen Verhalten von Georg Donhauser sei es zu verdanken, dass die Täter festgenommen werden konnten, die Vollendung der Straftat vereitelt wurde und den beiden Fahrradbesitzern kein Schaden entstanden ist.Fersengeld gegebenIm zweiten Fall reagierte ein 41-Jähriger vorbildlich, als er am 20. September gegen 14.10 Uhr vor einem Drogeriemarkt in der Innenstadt mitbekam, dass offensichtlich ein ertappter Ladendieb Fersengeld gab und aus dem Markt zu Fuß in Richtung Stadtpark flüchtete. Ohne lange zu überlegen nahm er die Verfolgung des Flüchtenden auf und konnte ihn nach einer Strecke von etwa 300 Metern stoppen und festhalten. Er brachte den Dieb, der bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten war, zum Tatort zurück und übergab ihn an die dort eingetroffene Streifenbesatzung, die zwischenzeitlich auch den Mittäter festgenommen hatte. Diesem couragierten und vorbildlichen Verhalten von Michael Maiß, das zur Festnahme eines flüchtenden Täters führte, gebühre außerordentlichen Respekt.Neben einem Belobigungsschreiben hatte der Polizeipräsident auch eine kleine Belohnung hinzugepackt: Donhauser konnte sich über 50 und Maiß über 100 Euro als kleine Aufmerksamkeit freuen.Bleibe zu hoffen, so Peter Krämer, dass diese zwei Fälle von vorbildlichem Verhalten Schule machen und auch andere Bürger nicht wegsehen, sondern sich vertrauensvoll an "ihre" Polizei wenden, wenn sie entsprechende Auffälligkeiten feststellen.