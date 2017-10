Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

In der Stadt Sulzbach-Rosenberg ging das schnelle Internet am 28. September in Betrieb (wir berichteten). Die betroffenen Haushalte können demnächst die neuen schnellen Anschlüsse buchen. Die Deutsche Telekom bietet eigens dazu einige Beratertage für alle Bürger an. Diese finden statt im Rathaus am Luitpoldplatz am:

Freitag, 13. Oktober, 12 -17 UhrSamstag, 14.Oktober, 9 - 12 UhrFreitag, 20. Oktober, 120 - 17 UhrSamstag, 21. Oktober, 9 -12 Uhr.Mitarbeiter des Telekom-Shop-Amberg und der Fachhandelspartner K+B Expert Amberg stellen die Möglichkeiten des neuen Netzes und die aktuellen Angebote der Telekom vor.Weiterhin hat jeder Besucher die Möglichkeit, alle Fragen rund um das neue Netz zu stellen und sich aus erster Hand beraten zu lassen.