Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.12.2017

0 10.12.2017

Der Boden ist am Samstagmorgen mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Das und die vielen Standerln verleihen dem weiten Rund des Maffei-Bergwerksgeländes angesichts der Minustemperaturen auch tagsüber die richtige adventlich-weihnachtliche Grundstimmung.

Heller Schein der Lichter

Besuch aus Frankreich

Musik und wärmende Speisen Die musikalischen Darbietungen bei der Bergwerksweihnacht auf Maffei endeten bei winterlicher Dunkelheit und beim leuchtendem Schein einer Vielzahl von Lichtern mit dem Auftritt des Betzensteiner Gospelchores. Mehr als sechs Stunden konnten alle Besucher beim Spaziergang durch Hallen, Stollen und Dorfbereiche das breite Angebot sichten und vielleicht sogar schon Weihnachtseinkäufe tätigen. Der Zaubertrank Bergmannsfeuer, vielerlei wärmende Speisen Heizstrahler und offenes Feuer hielten ungeachtet der niedrigen Temperaturen bis spätabends die Gäste von außen und innen warm. (sck)

Auerbach. Zur Eröffnung der Auerbacher Bergwerksweihnacht am Nachmittag kamen dann die Klänge des Posaunenchores Auerbach unter Leitung von Reinhard Potzner hinzu, der beginnend mit "Wir sagen euch an, den lieben Advent" schöne Weisen intonierte.Sanft verklangen die melodischen Töne, dann wandte sich Michael Grüner, der Vorsitzende des Fördervereins Maffeispiele, an die Aussteller und die Besucher. Aber auch an Landrat Richard Reisinger und an Auerbachs Bürgermeister Joachim Neuß und die Maffei-Freunde. "Advent, Advent, ein Lichtlein brennt", so begann er, und führte nach der ersten Strophe des Kinderlieds seine Begrüßung in wohlgesetzten Versen fort. Er sprach von den Tausenden von Lichtern, die ihren hellen Schein verbreiteten, von den vielen Feuern, die bei der winterlichen Kälte Wärme spendeten, ja sogar warm ums Herz machen und Besucher aus ganz Bayern anlocken. In Prosa pries er dabei auch das Spezialgetränk der Bergwerksweihnacht für die Wärme von innen an, erzeugt durch das nach geheim gehaltener Rezeptur gebraute, heiße Bergmannsfeuer.Und für den gastgebenden Förderverein bekundete er, für die vielen Helfer seien die vorbereitenden Arbeiten die ganze Mühe wert gewesen, wenn den Menschen ein wenig Freude beschert werde. Es lohne sich beim Schein der abendlichen Lichter inne zu halten.Er wandte er sich dankend an alle Helfer, etwa 400 Personen, beginnend bei den Aktiven und den ehrenamtlichen Helfern, über die Feuerwehren und Rettungsdienste, die Vereine und Bühnengruppen. Der Dank des Fördervereins galt aber auch dem Landkreis, der in die Immobilie Altes Bergwerk investiert und der Stadt Auerbach und ihrer Unterstützung für die Bergwerksweihnacht.Voller Stolz begrüßte Grüner im Namen des Fördervereins Serge Bouly, den Bürgermeister von Laneuveville devant Nancy mit Gattin Michelle - sie hatten die 600 Kilometer weite Reise nach Nitzlbuch auf sich genommen. Er bat auch Königsteins Bürgermeister Hans Koch, den Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Frankenpfalz, und Uwe Raab, den Bürgermeister aus Pegnitz für den Verein Bayerische Eisenstraße auf der Bühne. Dann zogen die Ehrengäste miteinander durch die aus Holz gebauten Hütten des nordischen Dorfs, wo rund 80 Ausstellern die Möglichkeit geboten war, in den Schachthallen, in den Schaustollen, an den Verkaufsständen auf dem Zechenplatz und im Kellergewölbe ihre Produkte zu präsentieren.Als Gäste kamen auch die 14 Matrosen vom Hohlstablenkboot HL Pegnitz des Minensuchgeschwaders 3, die derzeit anlässlich ihres jährlichen Patenschaftsbesuchs in Pegnitz weilen. Nach einem Mittagessen mit Bürgermeister Uwe Raab gehörte nun der Besuch der Auerbacher Bergewerksweihnacht und der Kirchgang zur Barbarafeier der Pegnitzer Bergknappen am Sonntag zu ihrem Freizeitprogramm. Die Auerbacher Nachwuchsband Dynamix gefiel mit ihren Weihnachtsliedern, sie boten aber auch eine Rap-Version des little Drummer Boys und verabschiedeten sich mit Leonard Cohens Halleluja - und mit fast steif gefrorenen Fingern. Aktiv zeigte sich der Nikolaus in allen Bereichen des riesigen Bergmanns-Dorfes durch das Verteilen von Maffei-Lebkuchen an die Kinder. Sie fanden im Schaustollen den Nachmittag über vom Team der Stadtbücherei St. Johannes um Gerda Hörmann durch das Vorlesen von Winter- und Weihnachtsmärchen spannende Unterhaltung.