Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.12.2017

Das Forstrevier Sulzbach-Rosenberg ist seit 1. Dezember 2017 wieder fest mit Forstamtmann Bernhard Raschka besetzt. Er ist der neue Beratungsförster für die 1700 Waldbesitzer der Stadt Sulzbach-Rosenberg und der Gemeinden Etzelwang, Neukirchen, Poppenricht und Weigendorf.

Raschka stammt aus Ammerthal und hat an der Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf Wald- und Forstwirtschaft studiert. Als Forstanwärter hat er die Reviertätigkeiten im Forstbetrieb Kelheim und am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg kennengelernt. Seine erste berufliche Station führte ihn nach Neumarkt. Dort leitete er acht Jahre ein Forstrevier und war gleichzeitig Berater der Waldbesitzervereinigung Parsberg.Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung und Fortbildung der Waldbesitzer in Sachen Bewirtschaftung und Umbau des Waldes zu klimastabilen Beständen. Er ist auch zentraler Ansprechpartner, wenn es um finanzielle Förderung für Waldverjüngung, Jungwuchspflege, Forstwegebau und Waldnaturschutz geht. Die Betreuung der Gemeindewälder gehört ebenso zu seinen Aufgaben wie waldpädagogische Führungen für Schulklassen. Bürozeit in der Geschäftsstelle in Sulzbach-Rosenberg, Obere Gartenstraße 3, ist immer Freitag von 8 bis 10 Uhr. Telefonisch ist er dort unter 09661/304 90 13 oder unter 0175/57 408 55 erreichbar.