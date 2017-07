Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Was immer Du tust, oder wovon Du träumst, fange es an!" Mit diesen Worten hat die Bildungsberaterin vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Mathilde Schießlbauer, die Absolventen der Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege (BFS) verabschiedet.

Selbstproduzierter Film

Preise Für besonders hervorragende Leistungen wurden folgende Preise vergeben:



Ernährung und Versorgung : Julia Neidl und Simone Zeltner (drei Jahre Ausbildung)



Ernährung und Versorgung : Vanessa Herschel (zwei Jahre Ausbildung)



Kinderpflege : Sabina Hofmeister und Anna Kleindienst



Sozialpflege : Dragica Cvetkovic und Justine Pötzl

Die Schüler hatten unter dem Motto "Puzzlesteine für eine starke Zukunft" ein ungewöhnliches Programm zusammengestellt - von "Sweet Home Alabama" über arabische Tänze mit Trommel-Begleitung bis hin zu Mutmach-Texten in verschiedenen Sprachen. Schulleiter Bernhard Kleierl zitierte in seiner Rede den spanischen Philosophen José Ortega y Gasset: "Freiheit ist der Zwang, sich entscheiden zu müssen." Mit ihrem Abschluss hätten die Schüler nun ein "bärenstarkes Fundament", auf das sie ihre berufliche Qualifikation und Weiterbildung aufbauen könnten. Immerhin haben sie etwa 50 Jahre im Berufsleben vor sich. "Um Gottes Willen ...", raunte es daraufhin aus der Schar der Schüler.Elternvertreterin Susanne Zitterbart wünschte den Absolventen ein starkes Selbstbewusstsein. Danach bekamen die 56 Schüler ihre Zeugnisse überreicht. Die Vertreterinnen der Abschlussklassen bedankten sich bei ihren Lehrern. Die Schüler der Sozialpflegeklasse 10 zeigten einen selbstproduzierten Film über die Zukunft der Altenpflege, in dem die Einführung von Robotern in der Pflege sehr kritisch beleuchtet wurde.