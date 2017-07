Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.07.2017

24.07.2017

Was mache ich nach der Schulzeit?" Diese Frage schwirrt durch die Köpfe vieler Jugendlicher, die in absehbarer Zeit ihren Abschluss machen. Um die Antwort leichter zu finden, gab es an der Walter-Höllerer-Realschule wieder ein Berufswahlseminar.

"Viele Berufe und weitere Ausbildungsmöglichkeiten werden seit vergangenem Jahr bereits in der 8. Jahrgangsstufe vorgestellt", erklärte Beratungslehrerin Jana Fölkel, die das Seminar auf die Beine stellte. Das entzerrt einerseits die arbeitsreiche 9. Klasse, aber auch die Schüler seien weniger voreingenommen: "Achtklässler haben, was die Berufsfindung angeht, noch kaum einen Plan. Aber sie sind auch viel offener als Neuntklässler und sehen sich Berufe und Ausbildungen jeglicher Art im Seminar an. So sollte es sein."Außerdem bereitet diese Veranstaltung das verpflichtende Berufspraktikum vor, das im Schuljahr 2017/18 zum ersten Mal über fünf Tage für die Neuntklässler läuft. Die Schüler müssen sich selbstständig einen Praktikumsplatz suchen. Einige nutzten bereits die Möglichkeit, erste Kontakte zu knüpfen.Zahlreiche regionale Arbeitgeber, verschiedene Fachschulen, Polizei und Bundeswehr schickten Ausbildungsleiter, Azubis und weitere Vertreter an die Realschule und gaben den neugierigen Schülern in 29 Vorträgen zu je 45 Minuten Einblick in Berufe und Bildungswege, bei denen der Realschulabschluss Voraussetzung ist. Schwerpunkte waren gewerblich-technische Berufe, aber auch die Infos der Polizei, Bundeswehr und der Fachoberschule (FOS) waren sehr gefragt. Viele Referenten berichteten über rückläufige Bewerberzahlen in ihren Bereichen.