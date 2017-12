Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.12.2017

10

0 19.12.201710

Traditionsgemäß lädt der MGV Rosenberg 1882 seine Mitglieder zu einer Jahresschlusssitzung ein, bei der auch langjährige Mitglieder geehrt werden.

Heuer war ein besonderer Anlass gegeben, denn mit Heiner Rösch konnte ein aktiver Sänger geehrte werden, der 60 Jahre singend dem MGV die Treue hält. Aber das Besondere war an dieser Ehrung, dass ihm auch für sein über 25-jähriges Engagement gedankt wurde, in dem er als Chorleiter des MGV von 1961 bis 1987 den Männergesangverein zu seiner Blütezeit geformt hat. "Ohne das Engagement von unserem Heiner würde der MGV Rosenberg heute nicht mehr existieren", so fasste Fischer die großen Verdienste von Heiner Rösch zusammen.Fischer erinnerte an einige unvergessene Stationen im MGV mit Heiner Rösch, so beispielsweise an legendäre Sängerfahrten unter anderem an die Mosel, an die Teilnahme beim Deutschen Sängertag in Hamburg 1983, mit der Präsentation von "Bayerisch durchs Jahr". Mit den Ehrenurkunden und Ehrennadeln des Deutschen Chorverbandes, des Fränkischen Sängerbundes und der Urkunde des Vereins erhielt der Jubilar auch sichtbare Zeichen seiner Treue zum Chor. Fischer nahm dies auch zum Anlass, allen aktiven Sängern, allen Mitgliedern für ihren Einsatz zu danken. "Auch wenn wir zahlenmäßig klein geworden sind, hören lassen können wir uns noch immer", so der Vorsitzende, der an verschiedene Auftritte, unter anderem einer gemeinsamen Marienandacht mit dem MGV Haselmühl-Kümmersbruck erinnerte.Die kulturelle Gestaltung des Abends lag sowohl in den Händen des MGV mit einigen Liedern zur Advents- und Weihnachtszeit, als auch in den Musikbeiträgen für Saxofon und Klavier mit Stefanie Rumpler und Helmut Fischer sowie mit Lesungen und Gedichten, vorgetragen von Johanna Lang.Dem Dank des Vorsitzenden dafür und an sein engagiertes Team schloss sich umgekehrt ein Dank an den Chorleiter Helmut Fischer an. Mit dem Lied "Wir wünschen Euch frohe Weihnacht" ging der offizielle Teil zu Ende. Beim anschließenden Essen gab es viel Gelegenheit, um in Erinnerungen zu schwelgen und Pläne für das nächste Jahr zu schmieden.