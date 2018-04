Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.04.2018

100 Prozent Wahlbeteiligung sind schon ein Vertrauensbeweis: Die 38 Mitarbeiter der RUAG wählten fünf Betriebsratsmitglieder, obwohl nach Gesetz nur drei notwendig wären. Ein Generationswechsel war nötig, weil die letzte Amtsperiode des Vorsitzenden Georg Kraus ansteht. Dadurch bleibe genügend Zeit, einen Nachfolger für Kraus einzuarbeiten, teilte das Gremium mit. Die RUAG habe dies toleriert.

Georg Kraus ist seit 1984 Betriebsrat, seit 1994 Vorsitzender des Betriebsrates Sulzbach-Rosenberg und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates sowie Konzernbetriebsrat der RUAG in Deutschland. "Das Amt des Betriebsrates fordert ein hohes Maß auch an ehrenamtlichem Engagement, deshalb ist es erfreulich, dass sich junge Menschen gefunden haben, die sich für ihre Kollegen als Betriebsrat einsetzen", erklärte Kraus.RUAG ist in Europa der größte Hersteller von Munition für Jagd und Sport. In Sulzbach-Rosenberg werden Luftgewehrkugeln und Kleinkalibergeschosse für Sportschützen hergestellt. Bei RUAG werden die Tarifverträge der bayerischen Metall- und Elektroindustrie angewendet. In den letzten Jahren wurden regelmäßig hohe Summen in Gebäude und Anlagen investiert. "Dies macht RUAG zu einem attraktiven Arbeitgeber in unserer Region", heißt es in der Mitteilung des Betriebsrates. Der Erhalt und die Schaffung möglichst vieler guter Arbeitsplätze, und die Sicherung des Standortes seien die wichtigsten Ziele des Betriebsrates.