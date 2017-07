Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.07.2017

26.07.2017

Draußen war das Wetter so richtig "greißlich". Doch weder Dauernieselregen noch die Schafskälte fochten die Frauenbünde an. Sie hielten wacker mit einer Regenschirmparade dagegen. Traditionell war ihre Bezirkswallfahrt am Freialtar auf dem Annaberg wieder sehr gut besucht.

Frauen spielten schon in der Bibel eine besondere Rolle, und auch in der Moderne geben sie immer wieder ein besonderes Zeugnis ihrer Lebenseinstellung und ihres Glaubens ab. Daher ist die Bezirkswallfahrt des Katholischen Frauenbundes schon immer ein Höhepunkt der Festwoche auf dem Annaberg gewesen. 15 Bannerabordnungen bis über das Bistum Regensburg hinaus trafen sich, um miteinander Gottesdienst zu feiern und anschließend einzukehren.Ob die Frauen vielleicht ein bisschen mehr in die Kirche gehen als manche Männer? Genoveva Nutischer und Brigitte Luber, zwei begeisterte Annaberg-Geherinnen und Mitglieder des Katholischen Frauenbunds in Sulzbach, wollten das so nicht bestätigen. Sie stellten aber ihre enge Verbindung zum Annaberg heraus, die in den Gottesdiensten einen besonderen Schwerpunkt habe. Bezirksvorsitzende Margarete Hirsch freute sich über den guten Besuch der Festmesse, die die Martinsgänse aus Amberg schwungvoll musikalisch gestalteten.Überzeugungen, und wie man mit ihnen umgeht, waren das Thema von Festprediger Jakob Seitz aus Windberg. Er erzählte, wie er mit 40 Religionslehrern auf Besinnungstagen in Assisi war. Er habe diesen Tross auf einen vier Kilometer langen Umweg geschickt, weil er überzeugt gewesen sei, das sei der richtige Weg. Andererseits habe ihn eine Religionslehrerin angerufen, um ihm mitzuteilen, sie befürchte, nicht mehr unterrichten zu können, weil sie nicht mehr überzeugt sei.Damit hinterfragte der Ordensmann, wie es denn um unsere Überzeugungen stehe; gerade auch um unsere Glaubensüberzeugungen. "Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt", zitierte der Prediger und wies auf die Krux des heutigen Glaubensverständnisses hin: Aus dem originären Glauben wurde im Laufe der Jahrhunderte auch ein "Für-wahr-halten". Zudem sei die Versuchung für einen Menschen groß, andere überzeugen zu wollen, wenn er von seiner Sichtweise überzeugt sei. Dieser Umgang, so der Prediger, habe lange Zeit auch die Ökumene bewegt, aber das Reformationsjubiläum habe wieder eine Rückbesinnung auf die Glaubensmitte bewirkt.Christus frage im Evangelium Martha "Glaubst Du das?". Diese Frage habe wenig mit wahr oder falsch zu tun, sondern mit der wichtigen Frage "Wo mache ich mein Leben fest?". Dieses Festmachen des eigenen Lebens in Gott biete und bleibe Leben. Dies gelte auch, wenn Menschen in schwierigen Situationen verharren. Positive wie negative Erfahrungen machten das Leben erst vollständig. Seitz erinnerte an den Schmerz Marthas und stellte heraus, dass es keine Garantie für ein Leben ohne Schicksalsschläge geben könne. Aber es gelte immer die Zusage von Jesus Christus, "dass wir unser Leben an ihm festmachen dürfen".