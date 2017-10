Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.10.2017

"Jeder spinnt auf seine Weise ... der eine laut, der andere leise!" So hat es Joachim Ringelnatz vor 100 Jahren formuliert. Mitglieder der KAB wollten Fragen nach der Persönlichkeit genauer auf den Grund gehen.

40 Männer und Frauen trafen sich zum Bildungsseminar der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung im Schloss Spindlhof in Regenstauf. Die Leitung hatten KAB-Diözesansekretärin Christa Mösbauer und KAB-Sachausschussleiterin Theres Luber.Diplom-Sozialpädagoge (FH) und Gerontotherapeut Georg Pilhofer nahm die Persönlichkeitsveränderungen der Menschen im Laufe der Jahre unter die Lupe. Die Teilnehmer - eine Vielzahl von ihnen kam aus Weiden und Umgebung - diskutierten rege mit. Es tauchten Fragen auf, wie sich das Älterwerden gestalten könnte. So wurde zum Beispiel der Einfluss durch Familie, Freunde und Bekannte auf die Wesensveränderung durchleuchtet.Weitere Themen waren Einschränkungen durch Krankheit, Behinderung oder gar durch einen Unfall. Versorgungs- und Wohnformen sowie der Umgang der Menschen mit positiven und negativen Erlebnissen kamen ebenfalls zur Sprache. Weitere Aspekte waren, wie das Arbeitsleben mit älter werdenden Menschen umgeht und wie sich die finanzielle Seite beim Älterwerden entwickelt."In jedem alten Menschen steckt ein junger, der sich wundert, was mit ihm passiert ist", erklärte der Referent. Es gebe viele negative Klischees über die ältere Generation: "Die Alten nehmen den Junges alles weg, alte Menschen sind starrsinnig, sind nicht mehr lernfähig und vieles mehr. Ist das wirklich so?"Ältere Menschen haben viel Lebenserfahrung. Manche studieren noch an Fachhochschulen. Sie wollen genauso wie junge Menschen akzeptiert werden und mit den Jungen reden. Alte Menschen haben noch viele Fähigkeiten. Die alten Menschen schenken, überschreiben und vererben an die Jungen.Eine gute Grundlage zwischen den Generationen ist die gegenseitige Wertschätzung, das Interesse füreinander, Mitgefühl und Offenheit, Ausgewogenheit zwischen Geben und Nehmen, zwischen Nähe und Distanz."Der Faden des Lebens ist bei jedem anders. Jeder lebt sein Leben auf seine Weise", stieg Diözesanpräses Monsignore Thomas Schmid in seine Ausführungen ein. "Das Alter besitzt den längsten Faden der Lebenserfahrung, und in der dritten Lebensphase ist der Lebensfaden, mehr denn je, nach oben gerichtet. Eine wohlwollende Einstellung erleichtert das Leben und Älterwerden: Positives Denken und die Einstellung zu "Heute und Jetzt" ist wichtig. Auch Widriges loslassen können ist eine Gabe, die hoch zu schätzen ist.Zufriedenheit entsteht durch materielle Absicherung, die innere Sinnhaftigkeit des täglichen Lebens. Ansehen und Wertschätzung in Familie und Gesellschaft sowie ein "Gebraucht werden!" Gemeinsame Tätigkeiten können den Menschen vor Vereinsamung bewahren.Viele Impulse zum Nachdenken, ein gemeinsamer Gottesdienst, besinnliche Momente und fröhliche Abende prägten das Bildungsseminar, an dem die jüngeren und auch die älteren Teilnehmer auf ihre Kosten kamen.