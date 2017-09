Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.09.2017

21.09.2017

Schon fast alle seine Einrichtungen in Sulzbach-Rosenberg beheizt der Landkreis mit Fernwärme. Wo und wie sie produziert wird, schauen sich die Kreisräte der SPD im Biomasse-Heizkraftwerk am Eichelberg an.

Der für das Kraftwerk behördlich festgelegte Grenzwert beträgt 5 Milligramm Staub pro Kubikmeter. Der tatsächliche Wert liegt bei etwa 0,25 Milligramm. Kraftwerksleiter Michael Jakuttis

Kapazitäten frei Das Fernwärmenetz gehört seit 2015 Danpower, und es werde in die Netzerweiterung investiert. Als nächstes größeres Anschlussprojekt habe man das St.-Anna-Krankenhaus im Auge, informierte Kraftwerkleiter Michael Jakuttis. Weitere Anschlüsse an die Fernwärme sind nach seinen Worten möglich: "Die Kapazität ist noch lange nicht ausgeschöpft." Im Kraftwerk selbst stehe als nächste größere Investition im Frühjahr 2018 die Überdachung des Brennstofflagerplatzes an. 300 000 bis 400 000 Euro sind dafür vorgesehen. (gsh)

Aktuell schließen das Landkreis-Kultur-Zentrum und der Kreisbauhof an die Fernwärme an; 2018 kommt die Walter-Höllerer-Realschule dazu. Schon länger am Netz sind das HCA-Gymnasium, das Berufliche Schulzentrum und die Förderschule im Krötensee-Schulzentrum.Das Heizkraftwerk am Eichelberg gehört seit Oktober 2013 zur Danpower-Gruppe, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Hannover. Danpower betreibt sechs Kraftwerke und eine ganze Reihe reiner Heizwerke. Zwei Kraftwerke, nämlich Sulzbach-Rosenberg und Pfaffenhofen, arbeiten mit naturbelassener Biomasse in Form von Holz-Hackschnitzeln. Michael Jakuttis ist als Leiter für beide Werke verantwortlich.Der Brennstoff stamme zu 100 Prozent aus der Landschaftspflege und werde von 20 regionalen Lieferanten bezogen. Pro Tag wanderten rund 500 Schüttraummeter in den Kessel; im Jahr insgesamt etwa 200 000. Das Kraftwerk erzeugt pro Jahr 33 000 Megawatt Strom, die ins öffentliche Netz eingespeist werden - theoretisch genug, um alle Haushalte in Sulzbach-Rosenberg zu versorgen. Das heiße Wasser für die Fernwärme falle quasi als Nebenprodukt an.32 000 Tonnen Kohlendioxid würden durch die ökologische Stromproduktion eingespart. "Der für das Kraftwerk behördlich festgelegte Grenzwert beträgt 5 Milligramm Staub pro Kubikmeter. Der tatsächliche Wert liegt bei etwa 0,25 Milligramm", sagte Jakuttis. Beim weißen Rauch aus dem Schornstein handle es sich um Dampf, denn die Hackschnitzel enthielten etwa 40 Prozent Wasser. Die Rostasche werde an die Düngemittelindustrie verkauft.Das Rosenberger Kraftwerk zählt 17 Beschäftigte. Zehn davon arbeiten im Vier-Schicht-Betrieb, denn das Kraftwerk läuft rund um die Uhr. Bei Reparaturen oder Störungen sicherten ein kleines Ersatzheizwerk und ein Ölkessel die Wärmeversorgung."Wir sind von der umweltfreundlichen Gesamtbilanz des Kraftwerks wirklich positiv beeindruckt. Auch bei der regionalen Wertschöpfung schließt sich der Kreis durch die Arbeitsplätze und den regionalen Brennstoffbezug", fasste Fraktions-Chef Winfried Franz die Gespräche zusammen.