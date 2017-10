Birgländer Musikanten spielen auf der Oiden Wiesn

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Sulzbach-Rosenberg/München. Klänge aus der Oberpfalz auf dem Oktoberfest in München? Na klar, die Birgländer Musikanten sorgten dafür, dass auf der Oiden Wiesn im Herzkasperlzelt der Zwiefache im Mittelpunkt stand, und die Tanzfläche stets dicht belagert war. Mit einer 50-köpfigen Fangemeinde brach die Kapelle in die Landeshauptstadt auf, um in diesem beliebten Bierzelt schon zum zweiten Mal für beste Stimmung zu sorgen. Dies gelang ohne Probleme, denn es zeigte sich sehr schnell, dass Bayerische, Dreher, Landler, Schottische und Polkas auch südlich des Weißwurstäquators viele Freunde haben. Mit zwei Auftritten am Vormittag und frühen Abend unterhielten die Birgländer um Kapellmeister Matthias Fiedler Hunderte von Besucher. Viele der Mitgereisten nützten die längere Pause der Musikanten für Besuche in den anderen Zelten, wie "Tradition" oder "Schönheitskönigin". Auch die nostalgischen Fahrgeschäfte standen bei der Alternative zum richtigen Oktoberfest hoch im Kurs. Insgesamt empfahlen sich die Birgländer Musikanten als Kulturträger und Botschafter der Heimat für eine erneute Verpflichtung im Festzelt, das Schauspieler Jörg Hube ehrt, der als Herzkasperl auftrat. Bild: mag