Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.09.2017

83

0 17.09.201783

Dramatische Szenen in der Innenstadt: Aus dem dritten Stock wird eine Verletzte mit Drehleiter und Bergwacht-Einsatz geborgen. Zwei eingeklemmte Personen schneidet die Feuerwehr aus einem Auto, wenig später behaupten sich Einsatzkräfte im lodernden Flammenmeer. Und über all dem dreht sich stets das Blaulicht.

Es dürften wohl keine Fragen mehr übrig bleiben: Umfassend informierten die Rettungsdienste aller Richtungen über ihre Tätigkeiten. Beim Blaulichttag am Samstag auf dem Luitpoldplatz präsentierte sich die ganze beeindruckende Palette der Rettungsmöglichkeiten. Und eines blieb den zahlreichen Zuschauern im Gedächtnis: Die Aktiven verstehen ihr Handwerk ausgezeichnet - man ist bei ihnen in guten Händen.Ab und zu ein Martinshorn, an- und abrückende Einsatzfahrzeuge und viele Interessierte, die bei den Vorführungen begeistert Beifall klatschten nach gelungenen Manövern: Der Blaulichttag hat dem Image der Retter sehr gut getan. Immerhin sind es ja Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die haupt- oder ehrenamtlich, aber immer freiwillig ihre Gesundheit und oft ihr Leben aufs Spiel setzen für andere.Folgende Teilnehmer stellten sich den ganzen Tag über vor:ASB Regionalverband Jura: Die Auerbacher hatten als Versorgungseinheit eine Feldküche aufgestellt zur Bewirtung und auch eine Betreuungseinheit dabei. Hier werden im Ernstfall Personen versorgt.Psychosoziale Notfallversorgung: Die besser als Kriseninterventionsteam bekannte Truppe betreut Angehörige bei Todesfällen im Verkehr oder im häuslichen Bereich. Zwölf Helfer, darunter sechs Seelsorger, bewältigen über 70 Einsätze pro Jahr.Bergwachtbereitschaft Sulzbach-Rosenberg: Mit ihrem Einsatz-Geländewagen und einem Anhänger samt Quad stellten sich die zwölf Aktiven vor. Sie absolvierten auch eine Höhenrettung aus dem dritten Stock an der Feuerwehr-Drehleiter.Deutsche Lebensrettungsgesellschaft: Die Gruppe betreut die Kreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf und ist dem Wasser verbunden: Schwimmkurse, Rettungsschwimmer-Ausbildung, Tauchen, Motorboot-Einsatzfahrten bei Überschwemmungen, Strömungsrettung und allgemeiner Katastrophenschutz gehören zu ihren Aufgaben. Ein Einsatzboot hatten sie mit dabei.Feuerwehr Sulzbach-Rosenberg: Zur Abschlussveranstaltung des 150-jährigen Jubiläums boten die Wehrmänner viele Fahrzeuge auf: Drehleiter, Rüstwagen, Dekon-Fahrzeug, Logistik-Gerätewagen, Mehrzweckfahrzeug und mehr konnte besichtigt werden. Einsatzdemonstrationen, aber auch Publikums-Fahrten mit der Leiter sowie Gasbrand- und Autounfall-Rettungsvorführungen beeindruckten die Besucher.Fachgruppe Ortung: Die Rettungshunde-Staffel des Technischen Hilfswerks stellte Retriever, Labrador, Bloodhound, Beagle und Bayerischen Gebirgsschweißhund vor. Die Suchhunde absolvieren durchschnittlich einen Einsatz pro Monat, meist geht es um vermisste Personen. Am Drehleiter-Korb hängend, demonstrierten sie mit den Führern ihre "Flugtauglichkeit".BRK-Gerätewagen Sanitätsdienst: Das Fahrzeug, das zum Katastrophenschutz zählt, kommt zum Einsatz bei größeren Unfällen, etwa mit Bus oder Zug, und transportiert ein Behandlungszelt samt Einrichtung für bis zu zehn liegende Patienten.Jugendfeuerwehr: Hier durften sich junge Interessenten unter anderem als Leitungsmonteure betätigen.N-Ergie: Mitarbeiter simulierten unter Verwendung von Luftdruck einen Gasaustritt und zeigen anhand spezieller Geruchskarten, wie der farblose Stoff zu erkennen ist.Feuerwehr Amberg: Sie stellte einen Container mit 6000-Liter-Tank und Pumpe vor, der zu Löschzwecken beim Großeinsatz dient.Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg: Am Beratungswagen informierten die Beamten über Gefahren durch Ablenkung am Steuer, über die immens wichtige Bildung einer Rettungsgasse in Unfall-Staus und Besonderheiten für Motorradfahrer.