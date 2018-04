Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

11.04.2018

8

0 11.04.2018

Photovoltaik leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung. In der Gemeinde Neukirchen sind aktuell zwei Solarparks geplant, die dem Klimawandel entgegenwirken sollen. Gegner führen manchmal die Störung des Landschaftsbildes als Argument ins Feld. BN-Kreischef Peter Zahn bewertet die Thematik aus Sicht des Naturschutzes.

Für Biodiversität

Hintergrund Grundsätzlich sieht Peter Zahn den Ausbau der erneuerbaren Energien durch Freiflächen-PV-Anlagen als Vorteil. "Landwirtschaft und Photovoltaik passen zusammen, aber eine Einzelfallbeurteilung ist immer notwendig." Nach seinen Angaben können solche Anlagen laut Untersuchungen einen hohen Beitrag für die Artenvielfalt leisten und eine ökologische Aufwertung der Flächen im Vergleich zu Acker- oder Intensiv-Grünlandnutzung möglich machen. Ein besonderes Anliegen war dem BN-Kreisvorsitzenden die Einbindung der Bevölkerung oder der Gemeinden bei diesen Vorhaben. "Mit einer Bürger-Solaranlage sehen Menschen ihren eigenen Beitrag zur Erzeugung von sauberem Strom. Und noch dazu würde man eine Neiddebatte verhindern, dass Investoren auf Kosten der Bürger abkassieren." (oy)

Mit einer Bürger-Solaranlage sehen Menschen ihren eigenen Beitrag zur Erzeugung von sauberem Strom. BN-Kreisvorsitzender Peter Zahn

Zwei Seiten gilt es für den Umweltschützer auch auf dem Sektor der Flächen-Photovoltaik zu betrachten. Eine positive, weil diese erneuerbare Energiequelle mithilft, die staatlich vorgegebenen Klimaziele zu erreichen, und eine negative, die sich aus der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ergibt. Im Fall der beiden Neukirchener Vorhaben könnten ästhetische Hindernisse eher beim Solarpark Schönlind in der Nähe der Osterhöhle in die Diskussion geworfen werden. Beim zweiten in unmittelbarer Nähe der beiden Gleisstränge sollte das nur eine untergeordnete Rolle spielen.Peter Zahn, Kreisvorsitzender des Bundes Naturschutz, sieht zunächst einmal bei jeder erneuerbaren Energiequelle Vor- und Nachteile. "Für die einen ist Photovoltaik auf Dächern eine kostenlose Energiequelle ohne CO2, Feinstaub und Geräusche. Bei Freiflächenanlagen droht aber für Gegner so etwas wie die Verspiegelung der Landschaft", so Zahn, der grundsätzlich für eine genaue Prüfung der jeweiligen Vorhaben eintritt.Generell sieht der Umweltschützer schon eine Notwendigkeit für Freiflächen-PV-Anlagen, obwohl seiner Ansicht nach die Dachanlagen stets Priorität haben sollten: "Wir haben hier ein sehr hohes Potenzial. Fachleute gehen in Deutschland von der Eignung eines Fünftels aller Dachflächen für PV-Anlagen aus, Gebäudewände könnten zusätzlich genutzt werden", ist Zahn überzeugt.Um diese Situation im Hinblick auf den Klimawandel zu entspannen und der Bevölkerung vorhandene Möglichkeiten motivierend vor Augen zu führen, macht sich der BN-Vertreter erneut für die Einstellung von Klimaschutzmanagern stark. "Das können nicht die Vertreter der Verwaltungen übernehmen, die haben andere Aufgaben, die sie voll beanspruchen." Zahn setzt dies zudem mit dem Verantwortungsbewusstsein der Kommunen gleich, die so zeigen könnten, wie sehr ihnen der Klimaschutz am Herzen liegt. Alles andere käme nur einem Lippenbekenntnis ohne Nachhaltigkeit gleich.Weitere Beispiele wären für Peter Zahn eine gesetzliche PV-Bauverpflichtung auf allen Flachdächern in Gewerbegebieten, der Fortbestand der Landkreis-Initiative "Eigenstromproduktion und Speicher" oder die konsequente Führung eines Solar-Katasters, das alle Dachflächen in der jeweiligen Kommune erfasst, auf denen Photovoltaik möglich wäre.Die Freiflächenanlagen wie im konkreten Neukirchener Fall stehen nach Einschätzung des Umweltschützers weniger in der Diskussion. Dennoch kritisieren Gegner mitunter den unnötigen Verlust von Flächen, die anderweitig genutzt werden könnten, und führen ästhetische Gründe an. Befürworter sehen dagegen im Vergleich zur landwirtschaftlich genutzten Gesamtfläche einen nur sehr kleinen Anteil der Anlagen und die Entstehung von natürlichem Lebensraum im Gegensatz zu den Belastungen durch intensive Landwirtschaft sowie den Erhalt der Biodiversität."Die beiden geplanten Solarparks sehe ich nach Abwägung aller Argumente und Einwände als durchaus vertretbar an, zumal hier für die Natur auch wieder neue Rückzugsgebiete entstehen können." Auch dürfte sich die Veränderung des Landschaftsbildes in der Nähe der Osterhöhle durch Lage und Eingrünung nach Ansicht von Peter Zahn wenig negativ auswirken.