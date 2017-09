Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Kürzlich haben Kinder im Kettelerhaus eine Stadt aus Lego kreiert. Mit den bunten Steinchen spielt auch Ben Schröder gerne. Mit seinem Papa Uwe Sandig machte sich der Fünfjährige ans Werk, die Breitenbrunner Kirwa nachzubauen - mit allem, was zu einer zünftigen Kirchweih gehört.

Lego-Figuren sitzen an Bierbänken und im Fuchsbeck-Zelt, andere schauen beim Baumaustanzen zu. Den mit Kränzen und Bändern geschmückten Baum gibt es natürlich auch, er wird sogar gerade ausgetanzt. Ein Figurenpaar hält den Blumenstrauß in der Hand, der von Paar zu Paar weitergereicht wird. Aus rund 300 Plastiksteinchen entstand die stimmungsvolle und autenthische Szenerie, drei bis vier Stunden tüfelten Vater und Sohn an ihrer Kirwa - das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen.